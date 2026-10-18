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Alltagssorgen: Meine Frau wollte Ordnung – Ich hatte 140 Kilo Bücher

Alltagssorgen: Meine Frau wollte Ordnung – Ich hatte 140 Kilo Bücher

Alltagssorgen: Meine Frau wollte Ordnung – Ich hatte 140 Kilo Bücher

Vor einem dunklen Hintergrund steht ein Stapel Bücher
Vor einem dunklen Hintergrund steht ein Stapel Bücher
Ein Bücherstapel. Foto: picture alliance / imageBROKER | Oleksandr Latkun
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Meine Frau wollte Ordnung – Ich hatte 140 Kilo Bücher

Wie mistet man ein Jahrhundert an Büchern aus? Wenn die Frau mehr Platz in der Wohnung verlangt, beginnt für einen Büchernarren der Ausnahmezustand: Klassiker wandern in Kisten, kiloweise Literatur landet beim Papierankäufer – und selbst Dostojewski will plötzlich keiner mehr haben. Ein Selbstversuch.

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