Meine Frau wollte Ordnung – Ich hatte 140 Kilo Bücher

Wie mistet man ein Jahrhundert an Büchern aus? Wenn die Frau mehr Platz in der Wohnung verlangt, beginnt für einen Büchernarren der Ausnahmezustand: Klassiker wandern in Kisten, kiloweise Literatur landet beim Papierankäufer – und selbst Dostojewski will plötzlich keiner mehr haben. Ein Selbstversuch.