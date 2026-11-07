Liveticker – So läuft die Buchmesse „Seitenwechsel“

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9:20 Uhr: JF-Reporter Vadim Derksen konfrontiert die Antifa-Fotografen und gibt ihnen freundlicherweise einen Tipp:

Antifafotografen fotografieren fleißig auf der Messe Besucher. Ich hab denen mal einen Tipp gegeben. War ich nicht höflich? https://t.co/YZ5fifdkA5 — Vadim Derksen (@realDerksen) November 7, 2026



9:15 Uhr: Am Stand der JUNGEN FREIHEIT können Besucher den Bundespräsidenten wählen. Also natürlich leider nicht den echten ‒ aber durchaus den Bundespräsidenten Ihres Herzens. Falls Sie nicht auf der Messe sind: Auch Online können Sie abstimmen:

9:00 Uhr: Die ersten Besucher stehen schon Schlange am Eingang der Halle. Auch ein paar Antifa-Fotografen sind schon vor Ort und schießen Bilder.

In der Halle herrscht an den Ständen der Aussteller Trubel. Die Mitarbeiter der verschiedenen Verlage, Zeitungen und Magazine wuseln umher und treffen letzte Vorbereitungen. Gerüchten zufolge wird am Stand der Deutschen Burschenschaft sowie am Stand des Jungeuropa-Verlags bereits Bier getrunken.

8:30 Uhr: Gleich beginnt die zweite Seitenwechsel-Buchmesse. Sie finden uns in der Halle 1, Stand C-5.

Wir werden laufend von der Veranstaltung berichten: Was passiert am Stand der JF, welche Veranstaltungen gibt es, wer stellt seine Bücher vor, welche unterhaltsamen Geschehnisse gibt es und wie sehr stören die Antifa-Proteste?

8:00 Uhr: „Am Ende ist es so, dass die Demokratie tatsächlich an den Rädern verteidigt wird“, erklärte Buchmessen-Veranstalterin Susanne Dagen im JF-Interview (Sehen Sie das Interview hier). Das Projekt sei eine „geistige Notwehr“ gegenüber der Eintönigkeit des Kulturbetriebs und eine Ergänzung zu den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig.

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7:30 Uhr: Wie auch bereits im vergangenen Jahr hat die linke Szene Proteste gegen die Buchmesse angekündigt. Das „Wir-Festival“ will heute in der Innenstadt von Halle „menschenverachtenden, anti-demokratischen Positionen“ entgegen stellen, wie es auf der Internetseite des Projekts heißt.

Direkt vor der Messe soll es heute von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Antifa-Kundgebung gegen die Buchmesse geben. Am Sonntag ist wiederum ein Fahrradaufzug geplant, der zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr zum Messegelände fahren will. Die Polizei der Stadt Halle (Saale) teilte der JF mit, es gebe eine Anmeldung von „Teilnehmern im mittleren dreistelligen Bereich“.

Im vergangenen Jahr gab es auch direkt vor der Halle eine linke Demonstration – besonders zahlreich besucht war sie allerdings nicht. Es kam jedoch zu körperlichen Angriffen auf den Chefredakteur des Magazins Tichys Einblick, Roland Tichy.

7:00 Uhr: Gleich beginnt die Buchmesse Seitenwechsel 2026. Insgesamt stellen 146 Verlage, Zeitschriften und Projekte aus – auf 9.000 Quadratmetern. Die JUNGE FREIHEIT ist offizieller Medienpartner und hat ihren Stand in der Halle 1, Stand C-5.

Im Vergleich zum Vorjahr sind 90 neue Aussteller dazugekommen. Dazu zählen, unter anderem, das österreichische Freilich-Magazin, der Karolinger-Verlag, der Kopp-Verlag, der Castrum-Verlag, die Zeitschrift Eigentümlich-frei und Institutionen wie die Deutsche Burschenschaft oder das libertäre Javier Milei Institut für Deregulierung in Europa.