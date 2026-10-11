Kleine Lesekreise, große Ideen

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Lesekreise umgeben ein luxuriöses Versprechen. Endlich müssen schwierige Texte nicht länger allein bewältigt werden, endlich kann man sich vom Gruppendruck anspornen lassen, endlich den dicken Schinken abzuschließen, der seit Wochen angelesen auf dem Nachttisch ruht, endlich kann man mit anderen Menschen über seine Lektüreerlebnisse sprechen.

In der Realität gestaltet sich dieses Abenteuer oft herausfordernd. Wie bringt man eine mal größere und mal kleinere Gruppe von Menschen dazu, sich regelmäßig zu treffen und in der Zwischenzeit den gleichen Text zu lesen, abseits aller Verpflichtungen, die diese Menschen auf ihrer Arbeit und in ihren Familien haben? Wie wählt man überhaupt Texte aus, die bei allen Teilnehmern auf Akzeptanz stoßen – oder alternativ Teilnehmer, die sich für die geplante Lektüre eignen? Steht das Projekt nicht immer mit einem Fuß in der Gefahr, einzuschlafen?

Erstaunlicherweise scheint die Wissenschaft an dieser immens wichtigen Frage bislang unbekümmert vorbeistolziert zu sein, gibt es doch keinerlei statistische Untersuchungen über die durchschnittliche Langlebigkeit privater Lesekreise. Was es durchaus gibt, sind die Sagen und Erzählungen über heroische Einzelfälle, über wahre Vorbilder der Disziplin. So etwa die eines Buchclubs aus dem kalifornischen Venice, welcher satte 28 Jahre lang James Joyce’ „Finnegans Wake“ durcharbeitete. 1995 vom Filmemacher Gerry Fialka gegründet, las sich die Gruppe, deren Größe zwischen zehn und 30 Personen schwankte, bis zum Jahr 2023 Stück für Stück durch das als kompliziert geltende Buch durch.

Lesekreise strukturieren das Leseverhalten

Die lange Dauer verdankt das Projekt wohl dabei nicht zuletzt auch seiner auf Verdaulichkeit ausgerichteten Taktung: Pro Monat mussten die Mitglieder zwei Seiten lesen, zum Schluss war es eine Seite pro Treffen. Bislang 30 Jahre hält sich ein rein männlicher Leseclub in Silver Spring, Maryland, der sich 1996 gründete. Dabei wechselten wohl mehrfach Mitglieder und Gastgeber, das Projekt blieb jedoch durch die Jahre erhalten.

Auch in bezug auf andere Fragestellungen ist das Thema wissenschaftlich auffällig unerforscht. Laut der Soziologin Christa Craig neigen vor allem Frauen dazu, Lesekreise auch als sozialen Anker zu nutzen, statt als rein literarisch orientierten Austauschraum. Laut der Autorin Jenny Hartley, die im Jahre 2001 (jüngere Studien sind tatsächlich rar), mehr als 330 Lesekreise in Großbritannien untersuchte, schätzen Teilnehmer häufig die Tatsache, dass solche Gruppen ihr Leseverhalten strukturieren, ihnen Bücher näherbringen, die sie sonst achtlos im Regal stehengelassen hätten. Lesefaule schätzen zudem den sanften Gruppenzwang – wer weiß, dass er weiterschmökern muss, um Teil des Kreises zu bleiben, setzt sich vielleicht regelmäßiger ans Buch, als er es aus Eigenmotivation getan hätte.

Lesekreise können jedoch auch historische Schlagkraft entfalten. Der Pariser Lesesalon Marie Thérèse Geoffrins (1699–1777) gilt als einer der großen Verbreitungspunkte aufklärerischer Ideen (und damit zugleich eine Ideenschmiede für die spätere Revolution). Und als der lutheranische Theologe Philipp Jacob Spener in seiner 1676 erschienenen Schrift „Pia Desideria“ die Gründung von Bibelleserkreisen forderte, ging es ihm eigentlich um eine Erweckung und Reformation innerhalb der bestehenden protestantischen Kirche. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich daraus allerdings eine in Preußen durchaus einflussreiche Bewegung, die zunehmend in Konflikt mit der Kirche geriet, alternative Interpretationen der heiligen Schrift verbreitete und deren Anhänger schließlich in nicht unerheblicher Zahl in die USA auswanderten – wo sie neben unzähligen anderen Gruppen wie Quäkern, Puritanern und Mennoniten die kulturelle DNA des neuen Kontinents mitformten.

Rechte lesen rechte Klassiker

Es kann da nicht überraschen, dass auch in der Rechten in Gemeinschaft gelesen wird. Seit einigen Jahren existieren unter dem Label 451 an beinahe jeder größeren deutschsprachigen Universität identitäre Lesekreise. Und seit Frühjahr 2025 treffen sich rund 22 junge Menschen unter dem Namen „Wort und Wille“ regelmäßig über Videocalls, um rechte Klassiker und Gegenwartsliteratur zu lesen. Aus „egoistischen Motiven“ habe er das Projekt damals ins Leben gerufen, erklärte der Gründer Egon B. der JUNGEN FREIHEIT um nicht alleine seiner weltanschauliche Bildung frönen zu müssen, und im Austausch mit anderen ein besseres Textverständnis zu gewinnen.

Zum Abschluß der warmen Jahreszeit gibt es einen Ausflug in die Südsee. https://t.co/2HBfUOBBFi — Wort und Wille (@wort_und_wille) August 15, 2026

Von Alain de Benoist über Julius Evola bis zum bündisch geprägten Weltkriegsschriftsteller Walter Flex widmet sich die Gruppe einem Buch pro Monat und bespricht selbiges im Zwei-Wochen-Rhythmus. Abwesenheiten seien dabei durchaus ein Problem, erklärt der Gründer. Konkret nähmen an einzelnen Sitzungen häufig bloß drei bis sieben Personen teil. Dennoch hoffe der Lesekreis auf Größere Wirkung in der Zukunft – die realweltliche Vernetzung in den rechten Kulturbetrieb habe bereits stattgefunden.

Aus der JF-Ausgabe 42/26.