Anzeige

Was für ein Typ! Klaus Kinski, der Irre mit dem bösen Blick, mit der dicken Lippe, mit dem diabolischen Grinsen. Es gibt viele Zuschreibungen für diesen Unverwechselbaren des deutschen und internationalen Kinos. Einige hielten ihn sogar für dämonisch besessen. Seine Produktivität als Schauspieler war gewaltig. Sie verrät etwas von einer Manie, einer manischen Selbstdarstellungsbegierde, die sicherlich ein Charakteristikum des am 18. Oktober 1926 in Zoppot bei Danzig als Sohn eines Apothekers und einer Krankenschwester zur Welt gekommenen Darstellers war.

Dabei legte es Klaus Günter Karl Nakszynski, so sein Geburtsname, 1931 zog die Familie nach Berlin, offenkundig nicht besonders darauf an, als Sympathieträger zu Ruhm zu gelangen. Es fällt einem kein anderer deutscher Schauspieler ein, der seine Bekanntheit dermaßen Schurkenrollen – und exzentrischen Auftritten – verdankt.

Wen unter den Zeitzeugen, die ihn persönlich kennenzulernen das durchaus zweifelhafte Vergnügen hatten, auch immer man fragt, man wird auf Extravaganzen und Exzesse stoßen. Einer dieser Zeitzeugen, einer, der ihn sogar besonders gut kannte, weil ihn mit dem überspannten Darsteller eine Art Hassliebe verband, die im ungünstigsten Fall sogar tödlich hätte enden können, ist der deutsche Regisseur Werner Herzog, der vor einem Monat auf den Filmfestspielen von Venedig seinen neuesten Film vorgestellt hat.

Kinski lebte in Laub

In seinen Erinnerungen „Jeder für sich und Gott gegen alle“ (Lesen Sie hier die JF-Rezension) beschreibt der Filmemacher seine erste Begegnung mit dem damals noch unbekannten, aber schon unorthodoxen Kinski. Sie findet in der Nachkriegszeit in der Münchner Elisabethstraße statt, in der Herzog mit Mutter und Geschwistern als Gast der Künstlermäzenin Clara Rieth ein Zimmer in einer großen Altbauwohnung bewohnt.

In der Pension spielt sich vor den Augen des Heranwachsenden folgende Szene ab: Die blutjunge Haushaltshilfe Hermine verfolgt einen jungen Mann, um ihn mit einem Holztablett zu verdreschen. Er hatte sie unsittlich berührt. Herzog lapidar: „Das war Klaus Kinski.“ Clara Rieth kümmerte sich um den jungen Schauspieler, der sich nach der Entlassung aus britischer Kriegsgefangenschaft mit kleinen Rollen an verschiedenen Bühnen bereits den Ruf eines „ungewöhnlichen“ Talents erarbeitet hatte.

Ungewöhnlich auch seine Wohnsituation: Ein von ihm besetztes Dachgeschoss schüttete er knietief mit trockenem Laub voll. Das diente ihm als Bett und als einziges Kleidungsstück. Kinski lief splitternackt in seiner Laubhütte herum. Kaum weniger grotesk waren seine Bühnenauftritte, die nicht selten in Publikumsbeschimpfungen ausarteten. In Clara Rieths Pension isst er demonstrativ mit den Händen und bewirft einen ihm wohlgesinnten Theaterkritiker mit heißen Kartoffeln, weil er ihn großartig genannt hat. Kinski begründet den Wutausbruch in Werner Herzogs Erinnerung so: „Ich war nicht großartig, ich war monumental!“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit unheimlichen Charisma spielte er böse Buben

Damit ist über den Charakter des Jahrhundertmimen zweifellos das Wichtigste bereits gesagt. Und was Herzog über ihn zu berichten weiß, ist sicherlich aufschlussreicher, als an dieser Stelle eine Liste seiner Filme abzuarbeiten. Denn die ist mit weit über hundert Produktionen uferlos. Gleichwohl muss selbstverständlich an seine markanten Auftritte in den gruseligen Edgar-Wallace-Filmen erinnert werden, die eine prägende Konstante sowohl in Kinskis Berufsleben als auch in der bundesdeutschen Kulturlandschaft der Sechziger waren.

Er spielte darin mit unheimlichem Charisma zumeist das, was er immer am besten beherrschte: böse Buben. Auch die Karl-May-Filme, das andere publikumswirksame Aushängeschild jener Jahre, kamen nicht ohne den Mann mit den eisblauen Augen aus: In „Winnetou II“ (1964) spielte er – na, was schon? – einen hinterlistigen Banditen. Für David Leans Monumentalepos „Doktor Schiwago“ (1965), Kultfilm der Sechziger, wurde er in einer Nebenrolle besetzt.

In „Unser Mann aus Istanbul“ (1965), der deutschen Variante von James Bond, und „Top Job – Diamantenraub in Rio“ (1967), zwei herrlichen Hochglanzproduktionen aus der Ära, die ihn groß machte, verkörperte Kinski abermals Schwerkriminelle. In Istanbul tut sich Horst Buchholz ganz schön schwer damit, den zähen gedungenen Mörder, den Kinski gab, ein für allemal aus dem Verkehr zu ziehen. In „Top Job“, einem der vielen Filme in Rififi-Manier, die in den Sechzigern populär waren, gehört er zu einer Verbrecherbande, die während des Karnevals in Rio auf artistische Weise an teure Klunker heranzukommen versucht.

In über zwanzig Spaghetti-Western wirkte er mit

Der Coup der Ganoven gelingt, aber am Ende bleiben sie alle auf der Strecke. Sie werden Opfer der eigenen Gier – ein Satz, der auch als Überschrift über Kinskis Leben stehen könnte. Am Ende auf der Strecke blieb 1968 auch Silence, der Stumme. Den spielte allerdings nicht Kinski, sondern dessen Filmpartner Jean-Louis Trintignant in Sergio Corbuccis „Leichen pflastern seinen Weg“. Nirgends war Kinski, der den Kopfgeldjäger Loco („Verrückter“) spielte, kaltherziger, eisiger, böser und brutaler als in diesem stilprägenden, auf dem Höhepunkt der Italowestern-Welle entstandenen Film.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In erschütternder Weise brach der Regisseur mit den Konventionen und lieferte den Guten (Trintignant) dem Bösen (Kinski) aus, und zwar so gnaden-, hoffnungs- und rettungslos und ohne das vom Zuschauer selten stärker herbeigesehnte Happy- End, dass „Il grande silenzio“, so hieß der Film im italienischen Original, zu einem der berühmtesten Filme des Genres wurde, in einer Reihe stehend mit der sogenannten Dollar-Trilogie von Sergio Leone (bei der Kinski auch einmal dabei war). Der Erfolg verdankte sich nicht Kinski allein, sondern auch der blitzend weißen Schneelandschaft, in der Corbucci seine Antihelden-Oper spielen ließ.

Mit der Aura kalter Bösartigkeit, die den damals 42jährigen umgab, war er für das neu entstandene Genre die Idealbesetzung. In über zwanzig Spaghetti-Western wirkte er mit. Waren die sechziger Jahre die Dekade, in der der Kriegstraumatisierte, der 1945 beide Eltern verlor, durch schiere Quantität zur lebenden Leinwandlegende wurde, so waren es die Siebziger und Achtziger, die ihn durch qualitativ hochwertige, von der Kritik mit viel Lob bedachte Autorenfilme auf eine neue Ebene der Berühmtheit führten: Kinski wurde zum Star der Avantgarde des Neuen Deutschen Films. Und hier fällt nun zum zweiten Mal der Name desjenigen, dem er das vor allem zu verdanken hatte: Werner Herzog.

1979 machte Werner Herzog Kinski zum Nosferatu

Denn der weltgewandte Bayer war es, der das Enfant terrible des deutschen Kinos allen Schwierigkeiten, Beleidigungen und Tobsuchtsanfällen zum Trotz, denen er sich damit aussetzte, immer wieder für Hauptrollen auserkor. Kinski war 1979 Dracula in der Murnau-Hommage „Nosferatu – Phantom der Nacht“, wofür er mit dem Filmband in Gold seinen einzigen deutschen Filmpreis erhielt, und der bedauernswerte Woyzeck in der gleichnamigen Georg-Büchner-Adaption.

Kinski ließ sich von Herzog für „Aguirre, der Zorn Gottes“ (1972) und die Urwald-Expedition „Fitzcarraldo“ (1982) nach Südamerika locken. Und Kinski war, in der letzten Zusammenarbeit der beiden Symbionten, der Held des Sklavenhändlerdramas „Cobra Verde“ (1987).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Dreharbeiten, namentlich zu „Fitzcarraldo“, der Geschichte eines Musikbesessenen, der ein Opernhaus im peruanischen Dschungel eröffnen will und dafür mitten in der grünen Hölle einen Dampfer über eine Anhöhe hieven lässt, waren schon ohne Kinski eine Tortur. Mit ihm wurden sie zum buchstäblichen Ritt auf der Rasierklinge, einer glühend heißen, möchte man mit Blick auf die tropischen Temperaturen beim Dreh im Amazonasbecken ergänzen.

Das Nervenbündel war nicht bei der Sache

Während der Arbeit an „Aguirre, der Zorn Gottes“ feuerte ein von Krach genervter Kinski abends nach Drehschluss blindwütig mit einem Gewehr auf eine Bambushütte mit dreißig Statisten und schoss einem von ihnen ein Fingerglied ab; er hätte ihn auch töten können. Tötungsabsichten hegte aber auch sein Regisseur: Als der launische Lebemann kurz vor dem Ende der Dreharbeiten hinschmeißen wollte, drohte Herzog damit, ihn zu erschießen. In San Francisco schlich er sich eines Nachts mit unguten Gedanken zu Kinskis Hütte und wurde nur durch dessen Wachhund gestoppt. Das Angebot eines Häuptlings der indigenen Ashá-ninka während der Dreharbeiten zu „Fitzcarraldo“, Kinski zu töten, lehnte er allerdings ab. Der Regie-Titan hatte seinem verrückten Hauptdarsteller schließlich auch einiges zu verdanken.

Den halb fertigen „Fitzcarraldo“-Film hatte er in die Tonne treten müssen, weil sein Hauptdarsteller Jason Robards mitten im Dreh krankheitsbedingt ausgefallen war und dann auch Mick Jagger, der ebenfalls eine wichtige Rolle spielte, nicht mehr zur Verfügung stand. Kinski war kurzentschlossen eingesprungen – und rettete das Megalo-Projekt. Bis heute gilt der Streifen als Meisterwerk, vergleichbar mit Francis Ford Coppolas „Apocalypse Now“ (1979). Dort war Marlon Brando der Irre, aber selbst den Vergleich mit dem legendären Leinwandstar aus den Staaten braucht Kinski nicht zu scheuen, zumindest hinsichtlich der Visualisierung von Wahnsinn nicht.

Irgendwann ging es dann doch nicht mehr, berichtet Werner Herzog in seinen Memoiren. Nach dem strapaziösen „Cobra Verde“-Dreh in Ghana sah er sich gezwungen, die Kinski-Kooperation – nach vielen Zerwürfnissen, auf die ein Sich-wieder-Zusammenraufen folgte – endgültig zu exterminieren. Das Nervenbündel war nicht bei der Sache, in Gedanken schon bei seinem eigenen Filmprojekt „Kinski Paganini“ (1989), das ein Reinfall wurde. Sein Zenit war überschritten. Fortan machte der Vater von drei Kindern von drei verschiedenen Frauen eigentlich nur noch durch Skandale von sich reden. Seine älteste Tochter Pola bezichtigte ihn nach seinem Tod des sexuellen Missbrauchs.

In Talkshows redete er sich in Rage

Auch seine Tochter Nastassja, die selbst zum Filmstar avancierte, weiß wenig Erfreuliches über ihren Vater zu berichten und redet darum am liebsten gar nicht über ihn. Es spricht einiges dafür, dass er sie nicht besser behandelt hat als dereinst Küchenhilfe Hermine. Hätte es „#Metoo“ schon in den Sechzigern gegeben, hätte Kinski nie Karriere gemacht. Im deutschen Fernsehen trat er so flegelhaft auf, dass ihn danach niemand mehr einladen mochte.

Schwer genervt von ihm war zum Beispiel der Moderator Reinhard Münchenhagen in der Talkshow „Je später der Abend“ (1977). Kinski fühlte sich von einem Zuschauer im Publikum gestört („Das ist auch wieder so ein Witzbold“), schimpfte und redete sich in Rage („Ich kann Sie gar nicht so beleidigen, wie Sie mir auf den Wecker gegangen sind“) und drohte, die Sendung zu verlassen.

Ein etwas banales Ende für einen wie Kinski

Für die Promi-Interview-Reihe „Zeit zu zweit“ ließ er sich 1985 von der damals noch blutjungen Désirée Nosbusch interviewen. Es mache Eindruck auf ihn, wie dumm sie sei, sagte er ihr vor laufender Kamera mit klassischer Kinski-Kaltschnäuzigkeit ins Gesicht. Nosbusch lächelte das weg wie heute Luisa Neubauer eine Frage, die ihren geistigen Horizont überschreitet.

1999 erwies Werner Herzog ihm mit dem Dokumentarfilm „Mein liebster Feind“ eine zwiespältige Reverenz. Das war acht Jahre nach dem Tod des manischen Mimen. Der Mann mit dem fragilen Nervenkostüm war am 23. November 1991 im Alter von 65 Jahren in seinem Anwesen an der Westküste der USA einem Herzleiden erlegen. Ein etwas banales Ende für einen wie Kinski.

Aus der JF-Ausgabe 43/26.