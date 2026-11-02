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Spieltrieb gegen Einhegung: Kann sich der Künstler gegen seine Entmündigung wehren?

Spieltrieb gegen Einhegung: Kann sich der Künstler gegen seine Entmündigung wehren?

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Der Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe hält ein Smartphone in der Hand – Symbolbild für Künstler, Kunst und die Schwierigkeiten in der Moderne
Der Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe hält ein Smartphone in der Hand – Symbolbild für Künstler, Kunst und die Schwierigkeiten in der Moderne
Johann Wolfgang von Goethe mit einem Smartphone. Foto: Gemeinfrei / KI-generiert
JF-Plus Icon Premium Spieltrieb gegen Einhegung
 

Kann sich der Künstler gegen seine Entmündigung wehren?

Goethe sah in der Großstadt schon vor mehr als 200 Jahren einen Menschen, der im „Taumel von Erwerben und Verzehren“ seine innere Freiheit verliert. Heute sitzt sein Nachfahre vor dem Smartphone: ständig stimuliert, politisch „geframt“ und zunehmend unfähig zur Sammlung. Was bleibt da von der Kunst?

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