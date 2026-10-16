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Porträt: Heroin, Techno, Spengler – Das kurze Leben des Konradin Leiner

Porträt: Heroin, Techno, Spengler – Das kurze Leben des Konradin Leiner

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Man sieht einen schlanken, glatzköpfigen Mann auf verschiedenen Fotos – es handelt sich um den Philosophen Konradin Leiner, besser bekannt als QRT
Man sieht einen schlanken, glatzköpfigen Mann auf verschiedenen Fotos – es handelt sich um den Philosophen Konradin Leiner, besser bekannt als QRT
Philosoph Konradin Leiner, auch bekannt als QRT, während seiner Berliner Jahre. Foto: Merve-Verlag / Montage: KI-generiert
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Heroin, Techno, Spengler – Das kurze Leben des Konradin Leiner

Er nahm Drogen, prügelte sich in Berliner Bars und dachte über Techno, Zombifizierung und die Konservative Revolution nach: Konradin Leiner alias QRT war ein exzentrisches Original und ein philosophischer Grenzgänger. Heute ist sein 30. Todestag.

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Philosoph Konradin Leiner, auch bekannt als QRT, während seiner Berliner Jahre. Foto: Merve-Verlag / Montage: KI-generiert
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