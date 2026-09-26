Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kulturpolitik in der AfD: Heidegger im Land der Frühaufsteher

Kulturpolitik in der AfD: Heidegger im Land der Frühaufsteher

Kulturpolitik in der AfD: Heidegger im Land der Frühaufsteher

Nicht gerade Heidegger: Die Installation „The Rhinoceros in the Room“ wanderte zuletzt durch das Bundesland Sachsen-Anhalt – das Werk sorgte für viele Diskussionen.
Nicht gerade Heidegger: Die Installation „The Rhinoceros in the Room“ wanderte zuletzt durch das Bundesland Sachsen-Anhalt – das Werk sorgte für viele Diskussionen.
Die Installation „The Rhinoceros in the Room“ wanderte zuletzt durch das Bundesland Sachsen-Anhalt – das Werk sorgte für viele Diskussionen. Foto: Kunstmuseum Magdeburg
JF-Plus Icon Premium Kulturpolitik in der AfD
 

Heidegger im Land der Frühaufsteher

Mit Heidegger, dicken Büchern und langen Zitaten will Hans-Thomas Tillschneider eine Landesidentität für Sachsen-Anhalt kreieren, die breiter aufgestellt ist als #moderndenken. Mit seinem Sound verfängt der Politiker auch bei Künstlern. Doch was taugen seine Theorien in der Praxis?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Installation „The Rhinoceros in the Room“ wanderte zuletzt durch das Bundesland Sachsen-Anhalt – das Werk sorgte für viele Diskussionen. Foto: Kunstmuseum Magdeburg
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles