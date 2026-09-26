Heidegger im Land der Frühaufsteher

Die Installation „The Rhinoceros in the Room“ wanderte zuletzt durch das Bundesland Sachsen-Anhalt – das Werk sorgte für viele Diskussionen. Foto: Kunstmuseum Magdeburg

Mit Heidegger, dicken Büchern und langen Zitaten will Hans-Thomas Tillschneider eine Landesidentität für Sachsen-Anhalt kreieren, die breiter aufgestellt ist als #moderndenken. Mit seinem Sound verfängt der Politiker auch bei Künstlern. Doch was taugen seine Theorien in der Praxis?