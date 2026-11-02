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Internet-Trend: Harry Potters neue Traumfrau heißt Malfoid

Internet-Trend: Harry Potters neue Traumfrau heißt Malfoid

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Zu sehen ist eine junge blonde Frau, die auf einem Sessel sitzt und einen Apfel isst – die Malfoid-Figur
Zu sehen ist eine junge blonde Frau, die auf einem Sessel sitzt und einen Apfel isst – die Malfoid-Figur
Die Malfoid-Figur. Foto: KI-generiert
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Harry Potters neue Traumfrau heißt Malfoid

Draco Malfoy als Frau, Harry Potter als Liebhaber und dazu jede Menge künstliche Intelligenz: Aus einer kuriosen Fan-Spielerei ist ein regelrechter Trend geworden. „Malfoid“ erobert das Netz.

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