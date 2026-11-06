Fälscher, Räuber, Millionen – Das dreckige Geschäft mit der Kunst

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Fälscher und Betrüger sind ausgezeichnete Psychologen. Sie wissen auf der Klaviatur der menschlichen Eitelkeit, des Neides, der Borniertheit und des Raffketums virtuos zu spielen. Und so machen sie Gewinn. Sechs bis acht Milliarden US-Dollar jährlich. So hoch ist der Schaden, der durch Kunstkriminalität entsteht.

Diese Gangster sind aber mitnichten Gentlemen. Oftmals mit brachialer Gewalt zerstören sie das Gedächtnis der menschlichen Kultur. Das sorgt für Aufmerksamkeit! Egal ob „Art Crimes“, „Millionenfake – Jagd auf die Kunstfälscher“ oder „Kunstverbrechen“. Die Medien, sei es das Fernsehen oder Onlinedienste haben das Thema für sich entdeckt. Was liegt für Museen näher, als Fahndern und Experten ihre Hallen zu öffnen. Kunstkriminalität war das Therma zur Langen Nacht der Museen in Berlin. Sie wurde überaus kurzweilig.

„Es ist mutig, ausgerechnet im Bode-Museum über Kunstkriminalität zu sprechen“, eröffnet Moderatorin Malina Florentine Sternberg den Abend mit einem Lächeln. Ein Raunen geht durch die voll besetzte Basilika. Schließlich ragt nur wenige Meter entfernt jene Fassade empor, an der im März 2017 Angehörige eines arabischen Familienclans über die S-Bahn-Gleise einstiegen, um die 100 Kilo schwere Goldmünze „Big Maple Leaf“ zu rauben. Es war der spektakulärste Museumscoup in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte. Doch an diesem Samstagabend, dem 29. August 2026, herrscht zur Langen Nacht der Museen unter dem Motto „Crime in Berlin“ gespanntes Lauschen statt Alarmbereitschaft.

„Ist das Bild echt oder nicht?“

Der Raum wurde von Museumsvater Wilhelm von Bode nach dem Vorbild florentinischer Renaissancekirchen entworfen, atmet Historie. Zwischen Rundbögen und Marmorbüsten hängen italienische Originale. Doch das Objekt, auf das sich heute alle Blicke richten, beansprucht keinen Ehrenplatz an der Wand. Es steht beiläufig auf einer Staffelei neben dem Podium: ein kubistisches Stilleben, datiert auf 1913, signiert mit Fernand Léger. Es sollte einst für 6,2 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Doch das Bild ist ein vom Landeskriminalamt (LKA) Berlin beschlagnahmtes Corpus delicti, gemalt von „Meisterfälscher“ Wolfgang Beltracchi.

Auf der Bühne stehen zwei Männer, die das Geschäft mit der Fälschung bestens kennen. René Allonge, Kriminalhauptkommissar und Leiter des Kunstdezernats im LKA Berlin, und Stefan Simon, Direktor des Rathgen-Forschungslabors. Simon führt die 1888 gegründete Einrichtung der Staatlichen Museen zu Berlin. Es ist das älteste Museumslabor der Welt. Wo Allonge mit Akten, Zeugen und Spürsinn operiert, setzt Simon auf Naturwissenschaft, Röntgenstrahlen und chemische Analytik.

„Bei uns dauert die Analyse etwas länger als im Fernsehen“, scherzt Simon ins Mikrofon. Die Realität ist zäher: Ein Laborbericht umfasst 150 Seiten akribischer Beweisführung. Allonge schmunzelt: „Uns, bei der Polizei, interessiert am Ende aber meist nur ein einziger Satz: Ist das Bild echt oder nicht?“

Nicht die Kunst, sondern die Marke entscheidet

Beim Léger lautete das Urteil: Fälschung. Beltracchi stolperte über ein unscheinbares Weißpigment. Im Labor wies man Titanweiß nach. Dieses Pigment wurde erst in den zwanziger Jahren entwickelt und fand nach dem Zweiten Weltkrieg weite Verbreitung. Ein chemischer Anachronismus, der die Datierung auf 1913 pulverisierte. Hinzu kamen handwerkliche Patzer. Auf der Rückseite klebte ein gefälschtes Etikett der Galerie Alfred Flechtheim. Légers Name war ohne Akzent gedruckt, betitelt mit dem deutschen Wort „Stilleben“ statt „Nature Morte“, befestigt mit Leim aus den fünfziger Jahren.

„Beltracchi war Künstler, dem die eigenen Ideen ausgegangen waren“, glaubt Allonge. „Deshalb fälschte er ab den achtziger Jahren. Und irgendwann ist er leichtsinnig geworden.“ Dabei machte es ihm die Kunstszene einfach: Weil auf dem internationalen Kunstmarkt eine große Nachfrage herrscht und oftmals nicht die Kunst, sondern die „Marke“ hinter den Bildern entscheidend ist, wächst die Gier. Blind kaufte man gern den Beltracchis die Gemälde ab. Wolfgang malte, seine Frau Helene inszenierte. In historischen Kostümen wurde sie mit alten Fotoapparaten abgelichtet, im Hintergrund hingen Wolfgangs Gemälde.

Diese angeblichen Erbstücke aus einem Erbe waren ebenso falsch wie die Geschichte um sie. Rund 16 Millionen Euro strich Beltracchi ein. In seinem Straßprozess ging es um 35 Millionen Euro Schaden. Verhandelt wurden lediglich 14 Gemälde. Beltracchi selbst hat circa 250 gefälschte Werke in Umlauf gebracht. Es dürfte also noch zahlreiche unentdeckte Bilder von ihm in Sammlungen und Museen geben. Die Kunstwelt schweigt. Oft aus Existenzangst. Wer als Experte einmal eine Millionen-Fälschung als authentisch beglaubigt hat, ist in der Zunft beruflich erledigt.

Das Labor bestätigt die Echtheit

Dass die Kooperation von Polizei und Labor auch verlorene Schätze rettet, beweist der Fall Schloss Friedenstein. 1979 stahlen Diebe in Gotha fünf Meisterwerke, darunter Arbeiten von Frans Hals, Jan Brueghel d. Ä. und Hans Holbein. Es war der größte Kunstraub der DDR. Vierzig Jahre blieben die Bilder verschollen, bis 2019 die Rückkehr gelang. Stefan Simon übernahm die Werke von Mittelsmännern, verstaute sie im Auto, überwacht von einer LKA-Zivilstreife. Sein Institut ist gegen Kunstraub nicht versichert, auch nicht der Wagen. Er fährt zu schnell.

„Ich habe die Polizei aber schon an der ersten Ampel abgehängt“, lacht Simon. Im Labor folgte die Erlösung: Der zwingende Abgleich neuer mit historischen Röntgenaufnahmen. Sie stimmten überein, und nicht nur das: Auch die Gewebestrukturen bestätigten die Echtheit.

Das öffentliche Interesse war gewaltig

Allein wie die Experten an die alten Röntgenaufnahmen herankamen, ist schon abenteuerlich: Es war der Volkspolizei der DDR bekannt, dass es Aufnahmen eines „Hamburger Radiologen“ aus den sechziger Jahren gab. Das Problem. Dieser war tot, Genaues wusste man nicht, außer dass er Meyer hieß. Da kam ein glücklicher Zufall zum Tragen. Das Archiv des Deutschen Röntgenmuseums in Remscheid hatte die Bilder von Meyers Sohn erhalten. Als sie aus den Magazinen geholt und mit den neuen Aufnahmen verglichen wurden, zeigte sich: Die Strukturen stimmen überein, die Bilder sind die verschollenen Originale.

Jubelnd rief Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch damals aus: „Das ist Gotha!“, erinnert sich Allonge. Diese Aussage zeige, so der LKA-Ermittler, wie stark sich die Menschen mit „ihrer“ Kunst identifizieren. „Kein Wunder, dass das öffentliche Interesse bei der Ausstellung der verschollenen Bilder gewaltig war.“

Am Boden lag ein Meer aus Glas und zersplitterten Diamanten

Gefeiert wurde der Fund im Amt übrigens bescheiden mit einer Packung Prinzenrolle. Simon und Allonge nutzen die Anekdote für einen ernsten Appell. Obwohl das Rathgen-Labor weltweites Renommee genießt, kämpft es mit knappen Etats. „Deutschland ist exzellent darin, Fälschungen zu erkennen“, betont Allonge. Simon pflichtet bei: „Das Ausland schaut auf uns.“

Doch gute Ausrüstung ist essentiell. Die Schweizer Bank UBS schätzt, dass der legale Kunstmarkt jährlich einen Umsatz von 57 bis 70 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das bedeutet, dass sich mit den kriminellen Machenschaften am internationalen Kunstmarkt mehr als zehn Prozent seines legalen Umsatzes erwirtschaften lassen. Die Zahlen decken sich mit Allonges Beobachtungen: „Kunstkriminalität hat in Europa Konjunktur.“ Zugleich verändern sich die Verbrechenstatbestände rund um Kunst und Kultur.

Der Raub des „Big Maple Leaf“ markierte eine Zäsur: „Erstmals ging es den Tätern nicht um das Kunstwerk, sondern um den reinen Materialwert“, erklärt Allonge. Das Gold wurde eingeschmolzen. Ähnlich brutal agierten die Räuber 2019 im Dresdner Grünen Gewölbe. Allonge schildert das Entsetzen der Fahnder: Vitrinen wurden zertrümmert, Juwelen herausgerissen. Am Boden lag ein Meer aus Glas und zersplitterten Diamanten. Kaum voneinander zu unterscheiden.

Das verstehen weder Kopisten noch Algorithmen

Was geschieht mit beschlagnahmten Fälschungen? Während Frankreich sie vernichtet, überlässt das Berliner LKA sie seit 2017 der Universität Heidelberg zu Forschungszwecken. Studenten lernen an echten Fälschungen, wie sie diese erkennen und mit welchen Tricks die Fälscher arbeiten. Denn die meisten Kunststudenten gehen in den Kunsthandel. Und wer dort keine Fälschungen erkennen kann, verliert schnell seine Stellung.

Und die unvermeidliche Künstliche Intelligenz? Sie hilft bei der Durchforstung von Datenbanken, doch die Seele der Kunst begreift sie nicht. „Kunstfälschung ist etwas Intellektuelles“, resümiert Allonge. Große Maler verbergen Botschaften und Codes in ihren Werken. Das verstehen weder Kopisten noch Algorithmen. Auf die Publikumsfrage, wie weit die Fahnder den Kriminellen voraus seien, lächelt Allonge verschmitzt: „Wir sind immer einen Schritt weiter, als wir sagen.“

Wolfgang Beltracchi wurde wegen der Fälschung von Gemälden im Oktober 2011 vom Landgericht Köln zu sechs Jahren Haft, seine Ehefrau Helene zu vier Jahren verurteilt. Ihre Villa in Freiburg wurde verkauft. Heute leben sie im Schweizer Kanton Luzern am Vierwaldstättersee.