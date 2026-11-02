Don Justo baute mit den Händen eine Kirche

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Es gibt Bauwerke, die von Architekten entworfen werden. Es gibt Bauwerke, die von Ingenieuren berechnet werden. Und dann gibt es die Kathedrale von Justo Gallego. Sie steht in Mejorada del Campo, einer Stadt rund 20 Kilometer östlich von Madrid. Eine langweilige Trabantenstadt in einer wüstenähnlichen Gegend – Wohnblocks, Gewerbegebiete und funktionale Bauten prägen das Bild der heißen „Meseta“. Hier also steht die „Kathedrale“ und sieht ungefähr so aus, als hätte jemand als Architekten Antoni Gaudí, einen mittelalterlichen Baumeister und einen sehr entschlossenen spanischen Rentner eingesetzt. Nur dass der Rentner tatsächlich existierte. Und dass er die Kathedrale im wesentlichen selbst gebaut hat.

Sein Name war Justo Gallego Martínez. Die Spanier nannten ihn Don Justo. Er starb 2021 im Alter von 96 Jahren. Sechzig Jahre seines Lebens hatte er damit verbracht, eine Kirche zu bauen. Nicht etwa, weil ein Bischof ihn darum gebeten hätte. Nicht, weil eine Gemeinde eine neue Kirche brauchte. Nicht einmal, weil er Architekt war. Er war es gerade nicht.

Im Jahr 1961 setzte Justo Gallego den ersten Stein

Don Justo war Landarbeiter, später kurz Ordensmann und dann Bauarbeiter seines eigenen Glaubens. Seine Ausbildung zum Architekten bestand darin, dass er Bücher las. Baupläne gab es nicht. Einen Baukran gab es nicht. Eine Baufirma gab es nicht. Eine staatliche Förderung gab es ebenfalls nicht. Don Justo hatte eine Idee. Das ist manchmal gefährlicher als ein Bauplan.

Im Jahr 1961 setzte Justo Gallego den ersten Stein. Er hatte zuvor im Trappistenkloster Santa María de Huerta gelebt. Mit 27 Jahren war er in den Orden eingetreten. Dann erkrankte er an Tuberkulose und musste das Kloster verlassen, bevor er seine Ordensgelübde ablegen konnte. Für die meisten Menschen wäre das eine ziemlich eindeutige Botschaft des Schicksals gewesen: Junge, such dir etwas anderes. Justo verstand es anders. Er hatte, wie berichtet wird, gelobt, nach seiner Genesung eine Kirche zu bauen.

Es geht darum, woraus die Kirche besteht

Man muss sich das vorstellen: Spanien war damals noch eine Diktatur unter Führung General Francos. In Madrid standen keine hippen Stadtteile mit veganen Cafés, tatsächlich begann sich die spanische Wirtschaft damals gerade erst von den Nachkriegswirren zu erholen. Und in Mejorada del Campo begann ein Mann auf einem Grundstück seiner Familie, eine Kathedrale zu errichten. Nicht eine kleine Kapelle. Eine Kathedrale. Warum? Das ist eine der Fragen, auf die es bei Don Justo keine wirkliche Antwort gibt. Er wollte Gott dienen. Er wollte seine Dankbarkeit für seine Genesung zeigen. Er hatte einen starken Glauben und eine noch stärkere Vorstellung davon, was daraus folgen sollte.

Das Gebäude ist eindrucksvoll: Ungefähr 55 Meter lang, 25 Meter breit und rund 35 Meter hoch. Die Kuppel ragt über die Dächer des Ortes, die Türme sollten noch höher werden. Es gibt eine Krypta, Kreuzgänge, Treppen, Bögen, Kapellen, Säulen und eine große zentrale Kuppel. Das klingt zunächst nach einer ordentlichen Architekturbeschreibung. Tatsächlich versteht man die Kirche aber erst, wenn man sich fragt, woraus sie besteht. Nämlich aus allem, was andere wegwerfen. Aus Ziegeln, die anderswo nicht mehr gebraucht wurden. Aus Beton. Aus Restmaterialien. Aus alten Fässern. Aus Plastikbehältern. Aus Dingen, die auf Baustellen übrig waren und normalerweise den Weg zum Container genommen hätten.

Don Justo machte daraus Säulen, Treppen und Mauern. Alte Ölfässer dienten als Formen für Betonteile. Ausgediente Materialien wurden nicht als Müll betrachtet, sondern als Baumaterial mit einer zweiten Karriere. Das ist heutzutage erstaunlich modern. Man könnte sagen: Don Justo war ein Pionier des Upcyclings. Allerdings hätte er mit dem Begriff vermutlich wenig anfangen können. Er baute nicht nachhaltig, weil das Wort gerade auf einem Kongress für Stadtentwicklung in Mode war. Er baute nachhaltig, weil er wenig Geld hatte.

Er arbeitete nach seinem eigenen Wissen

Don Justo hatte eine bemerkenswerte Abneigung gegen gerade Linien. Er liebte Bögen, Kreise und Kuppeln. „Gott hat alles rund gemacht“, soll er sinngemäß erklärt haben: die Erde, die Planeten, alles. Also müsse auch ein Gotteshaus rund sein. Das ist, strenggenommen, keine schlechte Architekturtheorie, und es erinnert stark an den ebenfalls gottesfürchtigen Gaudi. Nur hat man normalerweise einen Statiker, wenn man sie ausprobiert. Don Justo hatte keinen.

Er arbeitete nach seinem eigenen Wissen, nach Büchern und nach Erfahrung. Seine Baupläne befanden sich gewissermaßen in seinem Kopf. Wer ihn fragte, wie etwas funktionieren solle, bekam eine Antwort, die ungefähr auf „Das wird schon“ hinauslief. Irgendwann wurde die Welt auf ihn aufmerksam. Das lag nicht an der Kirche, sondern an einem Getränk. 2005 trat Don Justo in einer Werbekampagne für das spanische Erfrischungsgetränk Aquarius auf. Plötzlich sahen Millionen Menschen diesen merkwürdigen Mann mit Bart, der in einer Kleinstadt bei Madrid seine eigene Kathedrale baute.

Man kann sich die Überraschung der Werbebranche vorstellen. Normalerweise sucht man für Werbung Menschen, die etwas darstellen sollen: Abenteuer, Jugend, Schönheit, Erfolg. Aquarius hatte Don Justo. Einen alten Mann mit einer halbfertigen Kathedrale. Von da an kamen Journalisten, Fotografen, Studenten und Touristen. Das Museum of Modern Art in New York zeigte Fotos seiner Kirche in einer Ausstellung. Die katholische Kirche indes ignorierte ihn. Die Diözese Alcala de Henares, in der die Kathedrale steht, hat das Gebäude weder als Kathedrale noch als regulär geweihten Kirchenbau anerkannt.

Don Justo baute sechzig Jahre

Kurz vor seinem Tod übergab er die Kirche der Hilfsorganisation Mensajeros de la Paz. Sie sollte sein Lebenswerk erhalten und möglichst vollenden. Damit stellt sich eine Frage, die vielleicht schwieriger ist als alle Fragen der Statik: Was macht man mit einem Lebenswerk, wenn sein Erbauer tot ist? Man könnte es fertigbauen. Aber wann ist es fertig?

Don Justo selbst hatte sechzig Jahre lang weitergebaut. Immer gab es noch eine Wand, eine Treppe, einen Turm, ein Fenster, eine Kuppel, an denen er werkelte. Ein Mann, der sein Leben lang baut, kann mit dem Wort „fertig“ wahrscheinlich nicht viel anfangen. Vielleicht hätte er noch zwanzig Jahre weitergemacht, wenn er sie gehabt hätte. Vielleicht wäre die Kirche dann noch größer gewesen. Vielleicht hätte er noch einen Turm angebaut, nur weil ihm an einem Dienstagmorgen einfiel, dass Gott eigentlich zwei weitere Türme verdient habe.

Aus der JF-Ausgabe 41/26.