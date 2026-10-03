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Filmrezension: Der Roboter, der über Leben und Tod entscheidet

Filmrezension: Der Roboter, der über Leben und Tod entscheidet

Filmrezension: Der Roboter, der über Leben und Tod entscheidet

Man sieht eine ältere Frau mit ergrautem Haar, begleitet von einem Roboter
Man sieht eine ältere Frau mit ergrautem Haar, begleitet von einem Roboter
Frau Winkler (gespielt von Angela Winkler) und ihr Roboter. Foto: Screenshot Youtube
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Der Roboter, der über Leben und Tod entscheidet

Roboter laufen Halbmarathons, spielen Fußball und sollen bald alte Menschen pflegen. Doris Dörries neuer Film „Frau Winkler verlässt das Haus“ treibt diese Entwicklung auf die Spitze: Ein KI-Android wird zur Haushaltshilfe – und entscheidet am Ende entscheidende Fragen.

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