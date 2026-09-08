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TV- und Filmgeschichte: Als die Enterprise ihren Jungfernflug absolvierte

TV- und Filmgeschichte: Als die Enterprise ihren Jungfernflug absolvierte

TV- und Filmgeschichte: Als die Enterprise ihren Jungfernflug absolvierte

Menschen stehen in bunten Science-Fiction-Uniformen in einer Landschaft herum – es handelt sich um die Originalbesetzung von Star Trek
Menschen stehen in bunten Science-Fiction-Uniformen in einer Landschaft herum – es handelt sich um die Originalbesetzung von Star Trek
Die Original-Besetzung der TV-Star-Trek-Truppe von 1966: Nichelle Nichols als Lieutenant Uhura, Leonard Nimoy als Mr. Spock, William Shatner als Captain Kirk und, ganz rechts, James Doohan als Scotty. Foto: IMAGO / Landmark Media
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Als die Enterprise ihren Jungfernflug absolvierte

Fremde Welten erforschen, unbekannte Lebensformen verstehen und dorthin vordringen, „wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist“: Vor 60 Jahren startete „Star Trek“ und prägte die Science-Fiction wie kaum eine andere Serie.

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Die Original-Besetzung der TV-Star-Trek-Truppe von 1966: Nichelle Nichols als Lieutenant Uhura, Leonard Nimoy als Mr. Spock, William Shatner als Captain Kirk und, ganz rechts, James Doohan als Scotty. Foto: IMAGO / Landmark Media
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