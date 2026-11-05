Lasst das Volk den Bundespräsidenten wählen!

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Am 30. Januar 2027 trifft sich im Berliner Reichstagsgebäude wieder die Bundesversammlung. Die hälftig von Bundestag und Landtagen entsandten Abgeordneten werden den neuen Bundespräsidenten wählen. In der Vergangenheit hat sich die Zusammenkunft teils zum Klamauk entwickelt, wenn 2022 die Linke die Dragqueen Gloria Viagra und die Rapperin Lady Bitch Ray entsandte oder 2017 der Komiker Hape Kerkeling von der CDU und der Travestiekünstler Olivia Jones von den Grünen aufgeboten wurde, der sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Arm ablichten ließ.

Das Amt des Staatsoberhauptes verliert wie das Land im Ganzen rapide an Respekt. So sehr der Bundespräsident Würde und Ansehen der Nation widerspiegeln sollte, so sehr entwickelte er sich in den vergangenen Jahren zum Sinnbild von Parteienstreit, Spaltung und Autoritätsverfall staatlicher Institutionen.

Dem scheidenden Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) gelang es nie, die Rolle des Parteikaders abzulegen. Einer seiner rhetorischen Tiefpunkte war in diesem Jahr seine Rede zum Tag der Deutschen Einheit. Statt Brücken zwischen politischen Lagern zu bauen, hielt er eine regelrechte Wut-Rede gegen die AfD. Er warf „einem Viertel, einem Drittel“ der Bürger vor, „sich von wichtigen Grundrechten unserer Republik abzuwenden“. Sie pochten „auf die eigenen Rechte“ und seien bereit, „die Rechte anderer zur Disposition zu stellen“.

Bundespräsident muss Anwalt aller Deutschen sein

Seit der Wiedervereinigung war Deutschland nie so zerrissen wie jetzt. Für den Bundespräsidenten müsste es die vornehmste Aufgabe sein, Parteienstreit zu überwinden. Er dürfte sich nicht zum Anwalt eines Lagers („Wir Demokraten“) machen, sondern Präsident aller Deutschen sein – von Links bis Rechts! Und er müsste sich für die Regeneration des verkümmerten Nationalbewusstseins stark machen, ohne das kein Staat, kein Gemeinschaftsgefühl zu machen ist.

Der erste Bundespräsident, Theodor Heuss (FDP), mahnte noch in seiner Antrittsrede am 12. September 1949, „dass die Nation nur leben kann, wenn sie von der Liebe der Massen des Volkes getragen wird“. Den tonangebenden Politikern unserer Zeit fehlt schon der Begriff, was es heißt, eine Nation zu sein und diese behaupten zu wollen. Üblicherweise wird der Bundespräsident von den Regierungsparteien Union und SPD ausgekungelt. Das Amt wurde zu einem von vielen Versorgungsposten für ausrangierte Berufspolitiker degradiert. Höchste Zeit, das zu ändern.

Die JUNGE FREIHEIT will deshalb mit der Aktion „Deutschland sucht den Volks-Präsidenten“ und 20 außergewöhnlichen Kandidaten die Phantasie beflügeln, wer in der Lage sein könnte, das höchste Amt im Staate dem Parteiengezänk zu entziehen und wieder das ganze Volk zu repräsentieren. Um endlich direkte Demokratie zu stärken, geschähe dies idealerweise durch Volkswahl. Machen wir den Testlauf. Treffen Sie die Wahl und wir benennen unseren Favoriten!

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