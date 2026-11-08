Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kindergeld ins Ausland: Zur Plünderung freigegeben

Kindergeld ins Ausland: Zur Plünderung freigegeben

Kindergeld ins Ausland: Zur Plünderung freigegeben

Islamische Frau mit Kinderwagen (Symbolbild): Eine Ausplünderung der Deutschen sorgt für Aufregung.
Islamische Frau mit Kinderwagen (Symbolbild): Eine Ausplünderung der Deutschen sorgt für Aufregung.
Islamische Frau mit Kinderwagen (Symbolbild): Niemand braucht sich über den Zorn wachsenden Zorn der Rest-Steuerzahler wundern. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
JF-Plus Icon Premium Kindergeld ins Ausland
 

Zur Plünderung freigegeben

Mehr als eine halbe Milliarde Euro jährlich fließt an Ausländer für Kinder, die nicht in Deutschland leben. Die Verantwortlichen wollen über Reformvorschläge der Opposition nicht ernsthaft diskutieren – Leidtragender dieser Ausplünderung ist der deutsche Bürger. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Islamische Frau mit Kinderwagen (Symbolbild): Niemand braucht sich über den Zorn wachsenden Zorn der Rest-Steuerzahler wundern. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles