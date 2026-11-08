Zur Plünderung freigegeben

Islamische Frau mit Kinderwagen (Symbolbild): Niemand braucht sich über den Zorn wachsenden Zorn der Rest-Steuerzahler wundern. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mehr als eine halbe Milliarde Euro jährlich fließt an Ausländer für Kinder, die nicht in Deutschland leben. Die Verantwortlichen wollen über Reformvorschläge der Opposition nicht ernsthaft diskutieren – Leidtragender dieser Ausplünderung ist der deutsche Bürger. Ein Kommentar.