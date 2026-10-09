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Verteidigungsminister attackiert AfD: Zeigen Sie gefälligst Respekt für Ihre Soldaten, Herr Pistorius!

Verteidigungsminister attackiert AfD: Zeigen Sie gefälligst Respekt für Ihre Soldaten, Herr Pistorius!

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Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Oberst a. D. Rüdiger Lucassen kritisiert Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Oberst a. D. Rüdiger Lucassen kritisiert Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Oberst a. D. Rüdiger Lucassen kritisiert Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Foto: picture alliance / Metodi Popow | M. Popow
JF-Plus Icon Premium Verteidigungsminister attackiert AfD
 

Zeigen Sie gefälligst Respekt für Ihre Soldaten, Herr Pistorius!

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Kommandogewalt über alle deutschen Soldaten; auch über diejenigen, die AfD wählen. Indem er sie als „Faschisten“-Wähler beschimpft, zeigt er, dass er mehr Parteipolitiker als neutraler Dienstherr ist. Ein Gastbeitrag von Rüdiger Lucassen.

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Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Oberst a. D. Rüdiger Lucassen kritisiert Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Foto: picture alliance / Metodi Popow | M. Popow
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