Zeigen Sie gefälligst Respekt für Ihre Soldaten, Herr Pistorius!

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Kommandogewalt über alle deutschen Soldaten; auch über diejenigen, die AfD wählen. Indem er sie als „Faschisten“-Wähler beschimpft, zeigt er, dass er mehr Parteipolitiker als neutraler Dienstherr ist. Ein Gastbeitrag von Rüdiger Lucassen.