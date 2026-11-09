Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Rot-grün-rote Verhandlungen: Wo die linke Israel-Hasserin Vanessa Emde recht hat

Rot-grün-rote Verhandlungen: Wo die linke Israel-Hasserin Vanessa Emde recht hat

Rot-grün-rote Verhandlungen: Wo die linke Israel-Hasserin Vanessa Emde recht hat

Die Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde
Die Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde
Gewürge ohne Ende: Der Umgang der Linken mit Vanessa Emde ist bezeichnend. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
JF-Plus Icon Premium Rot-grün-rote Verhandlungen
 

Wo die linke Israel-Hasserin Vanessa Emde recht hat

Nächste Runde im Streit um die Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde: Jetzt fordert die Parteiführung sie zum Mandatsverzicht auf. Das ist schäbig, scheinheilig und ein durchschaubares Manöver. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Gewürge ohne Ende: Der Umgang der Linken mit Vanessa Emde ist bezeichnend. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles