Wird Stuttgart das neue Berlin?

Auch in Stuttgart hat die Digitalisierung der Verwaltung noch Luft nach oben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Der Einbruch der Autoindustrie trifft Stuttgart hart. Doch warum wurden die guten Jahre nicht entschlossener genutzt, die Verwaltung zu vereinfachen, zu digitalisieren und Kosten zu senken? Berlin zeigt, wie teuer unterlassene Reformen werden können. Das ist eine Warnung für Stuttgart. Ein Kommentar von Ralf M. Ruthardt.