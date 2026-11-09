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Wenig Geld, viel Verwaltung: Wird Stuttgart das neue Berlin?

Wenig Geld, viel Verwaltung: Wird Stuttgart das neue Berlin?

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Auch in Stuttgart hat die Digitalisierung der Verwaltung noch Luft nach oben (Symbolbild).
Auch in Stuttgart hat die Digitalisierung der Verwaltung noch Luft nach oben (Symbolbild).
Auch in Stuttgart hat die Digitalisierung der Verwaltung noch Luft nach oben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
JF-Plus Icon Premium Wenig Geld, viel Verwaltung
 

Wird Stuttgart das neue Berlin?

Der Einbruch der Autoindustrie trifft Stuttgart hart. Doch warum wurden die guten Jahre nicht entschlossener genutzt, die Verwaltung zu vereinfachen, zu digitalisieren und Kosten zu senken? Berlin zeigt, wie teuer unterlassene Reformen werden können. Das ist eine Warnung für Stuttgart. Ein Kommentar von Ralf M. Ruthardt.

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Auch in Stuttgart hat die Digitalisierung der Verwaltung noch Luft nach oben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul
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