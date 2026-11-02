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Schleuser im Ausländeramt: Willkommen in der „Willkommensbehörde“

Schleuser im Ausländeramt: Willkommen in der „Willkommensbehörde“

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Leitbild einer Willkommensbehörde: Auf dem Kölner Ausländeramt scheint die Willkommenskultur für Asylbewerber besonders groß zu sein (Symbolbild).
Leitbild einer Willkommensbehörde: Auf dem Kölner Ausländeramt scheint die Willkommenskultur für Asylbewerber besonders groß zu sein (Symbolbild).
Auf dem Kölner Ausländeramt scheint die Willkommenskultur für Asylbewerber besonders groß zu sein (Symbolbild). Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE
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Willkommen in der „Willkommensbehörde“

In Köln soll eine Mitarbeiterin des Ausländeramtes einer Schleuserbande angehört haben. Solche Nachrichten sorgen für Entsetzen. Überraschen können sie allerdings nicht, betrachtet man das Selbstverständnis solch einer „Willkommensbehörde“.

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Auf dem Kölner Ausländeramt scheint die Willkommenskultur für Asylbewerber besonders groß zu sein (Symbolbild). Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE
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