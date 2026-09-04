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Trauma als Machtstrategie: Wieso Meloni in Italien durchregiert

Trauma als Machtstrategie: Wieso Meloni in Italien durchregiert

Trauma als Machtstrategie: Wieso Meloni in Italien durchregiert

Giorgia Meloni gelingt es, als Ministerpräsidentin Italien seit Jahren stabil zu regieren.
Giorgia Meloni gelingt es, als Ministerpräsidentin Italien seit Jahren stabil zu regieren.
Giorgia Meloni gelingt es, als Ministerpräsidentin Italien seit Jahren stabil zu regieren. Foto: picture alliance / IPP | Italy Photo Press
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Wieso Meloni in Italien durchregiert

Giorgia Meloni regiert Italien seit 1.413 Tagen. Das ist ein Rekordwert, den bislang Berlusconi hielt. Der Schlüssel für Melonis Erfolg liegt in einer traumatischen Erfahrung. Von Marco Gallina.

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Giorgia Meloni gelingt es, als Ministerpräsidentin Italien seit Jahren stabil zu regieren. Foto: picture alliance / IPP | Italy Photo Press
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