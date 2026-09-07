Wie Tierrechtsorganisationen statt Tieren lieber Migranten schützen

Delphin-Baby gequält und getötet: Und jetzt sollen sie nach Europa. Foto: ScreenshotX/JF

In Ceuta reckt eine Horde von Migranten ein lebloses Delfinbaby wie eine Trophäe in die Höhe. Peta und Co. demaskieren sich mit ihrem Schweigen zu dem Fall, denn die Tierquäler passen nicht ins linke Multikulti-Bild.