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Meeressäuger zu Tode gequält?: Wie Tierrechtsorganisationen statt Tieren lieber Migranten schützen

Meeressäuger zu Tode gequält?: Wie Tierrechtsorganisationen statt Tieren lieber Migranten schützen

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Delphin-Baby gequält und getötet: Und jetzt sollen sie nach Europa. Foto: ScreenshotX/JF
Delphin-Baby gequält und getötet: Und jetzt sollen sie nach Europa. Foto: ScreenshotX/JF
Delphin-Baby gequält und getötet: Und jetzt sollen sie nach Europa. Foto: ScreenshotX/JF
JF-Plus Icon Premium Meeressäuger zu Tode gequält?
 

Wie Tierrechtsorganisationen statt Tieren lieber Migranten schützen

In Ceuta reckt eine Horde von Migranten ein lebloses Delfinbaby wie eine Trophäe in die Höhe. Peta und Co. demaskieren sich mit ihrem Schweigen zu dem Fall, denn die Tierquäler passen nicht ins linke Multikulti-Bild.

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Delphin-Baby gequält und getötet: Und jetzt sollen sie nach Europa. Foto: ScreenshotX/JF
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