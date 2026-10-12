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Rücktritt von Bärbel Bas: Wie die SPD eine private Tragödie politisch instrumentalisiert

Rücktritt von Bärbel Bas: Wie die SPD eine private Tragödie politisch instrumentalisiert

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Lars Klingbeil (l, SPD), Bundesminister der Finanzen, und Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, nehmen an der Eröffnung des neuen Campus der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung teil. Über 230 Millionen Euro wurden in die Erweiterung der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung investiert. Der Campus bietet Platz für 600 Studierende und 130 Beschäftigte.
Lars Klingbeil (l, SPD), Bundesminister der Finanzen, und Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, nehmen an der Eröffnung des neuen Campus der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung teil. Über 230 Millionen Euro wurden in die Erweiterung der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung investiert. Der Campus bietet Platz für 600 Studierende und 130 Beschäftigte.
Lars Klingebeil (l.) und Manuela Schwesig: Nutzen den Trauerfall knallhart aus. Foto: picture alliance/dpa | Jens Büttner
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Wie die SPD eine private Tragödie politisch instrumentalisiert

Knallhart nutzt die SPD einen privaten Todesfall bei Bärbel Bas aus, um die Union in schäbiger Art und Weise an den Pranger zu stellen. Diese Instrumentalisierung zeigt, dass die Koalition komplett zerrüttet ist. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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