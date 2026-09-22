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Wahl zum Abgeordnetenhaus: Wie die Linkspartei Berlin erobert

Wahl zum Abgeordnetenhaus: Wie die Linkspartei Berlin erobert

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Eine dunkelharige Frau in einem weißen Shirt steht zwischen anderen Menschen – es handelt sich um die Spitzenkandidatin der Berliner Linkspartei, Elif Eralp
Eine dunkelharige Frau in einem weißen Shirt steht zwischen anderen Menschen – es handelt sich um die Spitzenkandidatin der Berliner Linkspartei, Elif Eralp
Die Spitzenkandidatin der Berliner Linkspartei, Elif Eralp (Mitte), bei der Feier während der Wahlnacht. Foto: IMAGO / Emmanuele Contini
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Wie die Linkspartei Berlin erobert

Die Linkspartei fischt im migrantisch-muslimischen Wählermilieu – und hat damit in Berlin Erfolg. Besonders in Neukölln zeigt sich, wie die Sozialisten ein neues Wählerpotential erschließen, während SPD und Grüne zwischen Anspruch und Stimmenfang lavieren.

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Die Spitzenkandidatin der Berliner Linkspartei, Elif Eralp (Mitte), bei der Feier während der Wahlnacht. Foto: IMAGO / Emmanuele Contini
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