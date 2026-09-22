Wie die Linkspartei Berlin erobert

Die Spitzenkandidatin der Berliner Linkspartei, Elif Eralp (Mitte), bei der Feier während der Wahlnacht. Foto: IMAGO / Emmanuele Contini

Die Linkspartei fischt im migrantisch-muslimischen Wählermilieu – und hat damit in Berlin Erfolg. Besonders in Neukölln zeigt sich, wie die Sozialisten ein neues Wählerpotential erschließen, während SPD und Grüne zwischen Anspruch und Stimmenfang lavieren.