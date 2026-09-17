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Doch kein Pisa-Schock?: Wie Deutschland dem Bildungsverfall trotzen kann

Doch kein Pisa-Schock?: Wie Deutschland dem Bildungsverfall trotzen kann

Doch kein Pisa-Schock?: Wie Deutschland dem Bildungsverfall trotzen kann

Entgegen des Schocks über die neuen Pisa-Ergebnisse, gibt es Hoffnung für Deutschlands Schulsystem (Symbolbild).
Entgegen des Schocks über die neuen Pisa-Ergebnisse, gibt es Hoffnung für Deutschlands Schulsystem (Symbolbild).
Entgegen des Schocks über die neuen Pisa-Ergebnisse, gibt es Hoffnung für Deutschlands Schulsystem (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
JF-Plus Icon Premium Doch kein Pisa-Schock?
 

Wie Deutschland dem Bildungsverfall trotzen kann

Deutschland hat kein Bildungs-, sondern ein Migrationsproblem. Ein genauer Blick hinter die Pisa-Zahlen offenbart eine bemerkenswerte Leistungsfähigkeit deutscher Schüler. Statt Kuschelpädagogik braucht das Schulsystem etwas anderes. Ein Kommentar.

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Entgegen des Schocks über die neuen Pisa-Ergebnisse, gibt es Hoffnung für Deutschlands Schulsystem (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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