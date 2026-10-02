Wer den tobenden Mob in Frankreich einpeitscht

Brennende Barrikaden in Lille: Polizei setzte zunächst auf Deeskalaltion. Foto: picture alliance / AP Photo/Jean-Francois Badias | Jean-Francois Badias

Frankreich versinkt in Gewalt: in mehreren Städten kommt es bei sogenannten Schülerprotesten zu heftigen Randalen. Dabei gibt es politische Kräfte, die den Mob unterstützen. Was das für das Land bedeutet. Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.