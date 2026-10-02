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Krawalle im ganzen Land: Wer den tobenden Mob in Frankreich einpeitscht

Krawalle im ganzen Land: Wer den tobenden Mob in Frankreich einpeitscht

Krawalle im ganzen Land: Wer den tobenden Mob in Frankreich einpeitscht

Das Bild zeigt schwere Krawalle in Frankreich, wo aktuell ein Mob randaliert.
Das Bild zeigt schwere Krawalle in Frankreich, wo aktuell ein Mob randaliert.
Brennende Barrikaden in Lille: Polizei setzte zunächst auf Deeskalaltion. Foto: picture alliance / AP Photo/Jean-Francois Badias | Jean-Francois Badias
JF-Plus Icon Premium Krawalle im ganzen Land
 

Wer den tobenden Mob in Frankreich einpeitscht

Frankreich versinkt in Gewalt: in mehreren Städten kommt es bei sogenannten Schülerprotesten zu heftigen Randalen. Dabei gibt es politische Kräfte, die den Mob unterstützen. Was das für das Land bedeutet. Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.

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Brennende Barrikaden in Lille: Polizei setzte zunächst auf Deeskalaltion. Foto: picture alliance / AP Photo/Jean-Francois Badias | Jean-Francois Badias
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