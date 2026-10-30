Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Der Fall Elif Eralp: Wenn Täter-Opfer-Umkehr zur „Medienethik“ umgelogen wird

Der Fall Elif Eralp: Wenn Täter-Opfer-Umkehr zur „Medienethik“ umgelogen wird

Der Fall Elif Eralp: Wenn Täter-Opfer-Umkehr zur „Medienethik“ umgelogen wird

AfD-Chefin Alice Weidel und Berlins Linkspartei-Spitzenkandidatin Elif Eralp: Zweierlei Maß bei der Behandlung durch Medien. Fotos: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress /// picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt
AfD-Chefin Alice Weidel und Berlins Linkspartei-Spitzenkandidatin Elif Eralp: Zweierlei Maß bei der Behandlung durch Medien. Fotos: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress /// picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt
AfD-Chefin Alice Weidel und Berlins Linkspartei-Spitzenkandidatin Elif Eralp. Fotos: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress /// picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt
JF-Plus Icon Premium Der Fall Elif Eralp
 

Wenn Täter-Opfer-Umkehr zur „Medienethik“ umgelogen wird

Gestohlene AfD-Mails werden als „Sieg der Transparenz“ gefeiert. Die Enthüllungen zur Bedrohung einer Linken-Frontfrau durch eigene Genossen sind dagegen ein „Problem“. Verlogener könnten die Medien kaum agieren. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

AfD-Chefin Alice Weidel und Berlins Linkspartei-Spitzenkandidatin Elif Eralp. Fotos: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress /// picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles