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Spareifer auf dem Prüfstand: Wenn Staat und Ausland von deutschen Ersparnissen profitieren

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Gläschen als Spardose - Banknoten symbolisieren den ständigen Fluss des Geldes zwischen Staat, Unternehmen, Haushalten und Banken. Einkommen, Konsum, Ersparnisse, Investitionen und Steuern sind die zentralen Größen der Volkswirtschaft. Sie beeinflussen die Nachfrage und das Bruttoinlandsprodukt. (Symbolfoto, Themenfoto)
Gläschen als Spardose - Banknoten symbolisieren den ständigen Fluss des Geldes zwischen Staat, Unternehmen, Haushalten und Banken. Einkommen, Konsum, Ersparnisse, Investitionen und Steuern sind die zentralen Größen der Volkswirtschaft. Sie beeinflussen die Nachfrage und das Bruttoinlandsprodukt. (Symbolfoto, Themenfoto)
Gläschen als Spardose: Seit jeher ist hierzulande die „schwäbische Hausfrau“ das Leitbild solider Haushaltsführung gewesen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr
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Wenn Staat und Ausland von deutschen Ersparnissen profitieren

Unbeirrt spart der Deutsche weiter. Das ist zwar historisch eine Tugend, doch in Zeiten sinkender Realeinkommen, steigender Abgaben und Abflüssen ins Ausland dürfen sich Sparer warm anziehen. Ein Kommentar von Ulrich van Suntum.

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Gläschen als Spardose: Seit jeher ist hierzulande die „schwäbische Hausfrau“ das Leitbild solider Haushaltsführung gewesen. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr
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