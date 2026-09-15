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Die geniale Idee des CSU-Chefs: Wenn Söder die (Brand-)Mauer in „Schutzwall“ umbenennt

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Die geniale Idee des CSU-Chefs: Wenn Söder die (Brand-)Mauer in „Schutzwall“ umbenennt

Brandmauer oder Schutzwall? Hauptsache DDR, meint unser Kolumnist.
Brandmauer oder Schutzwall? Hauptsache DDR, meint unser Kolumnist.
Brandmauer oder Schutzwall? Hauptsache DDR, meint unser Kolumnist.
JF-Plus Icon Premium Die geniale Idee des CSU-Chefs
 

Wenn Söder die (Brand-)Mauer in „Schutzwall“ umbenennt

Söder spricht nun von einem „Schutzwall“ zur AfD. Irgendwie kommt einem diese Mauer-Umbenennung bekannt vor. Daher sind auch weitere Parallelen möglich. Unser Kolumnist hat ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte.

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