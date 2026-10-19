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Schwere Krawalle seit Tagen: Wenn Linke ihre eigene Medizin schmecken

Schwere Krawalle seit Tagen: Wenn Linke ihre eigene Medizin schmecken

Schwere Krawalle seit Tagen: Wenn Linke ihre eigene Medizin schmecken

Das Bild zeigt randalierende Ausländer und Franzosen und eine linke Frau, die verzweifelt ist wegen der vielen Plünderer.
Das Bild zeigt randalierende Ausländer und Franzosen und eine linke Frau, die verzweifelt ist wegen der vielen Plünderer.
Der randalierende Mob und die verzweifelte Frau: Wahlentscheidungen haben Konsequenzen. Fotos: picture alliance / Sipa USA | JNA PRESS / X / Screenshot: JF
JF-Plus Icon Premium Schwere Krawalle seit Tagen
 

Wenn Linke ihre eigene Medizin schmecken

In Frankreich brennen die Straßen, Linksextreme und Migranten frönen der Zerstörungswut. Das Video einer verzweifelten Linken, die einen Mob am Plündern hindern will, spricht Bände. Ein Kommentar von Vincent Steinkohl.

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Der randalierende Mob und die verzweifelte Frau: Wahlentscheidungen haben Konsequenzen. Fotos: picture alliance / Sipa USA | JNA PRESS / X / Screenshot: JF
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