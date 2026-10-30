Wenn ein linker Verein linke Politik ausbadet

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Den 1. FC Union Berlin kennt jeder, Hertha genauso. Den DDR-Rekordmeister BFC Dynamo dürften außerhalb der Hauptstadt und gerade unter Jüngeren schon deutlich weniger Menschen kennen als die beiden Platzhirsche des Hauptstadt-Fußballs. Tennis Borussia Berlin, im Volksmund „TeBe“ genannt, ist im Vergleich dazu äußerst unbekannt. Dabei lohnt ein Blick auf diesen Verein – auch für Nicht-Berliner und jene, die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Denn Tennis Borussia Berlin ist ein Sittengemälde unserer Zeit. Ein Spiegelbild des Zustands der Hauptstadt.

Der Club wird 1902 gegründet. Obwohl er zunächst als Tennisverein beginnt, entwickelt sich die Fußballabteilung schnell zum Aushängeschild. Das Publikum ist bürgerlich-liberal, teilweise gar wohlhabend. Seine stärkste Phase hat „TeBe“ in den 1970er-Jahren. In dieser Zeit spielt man für zwei Saisons in der ersten Bundesliga, lockt fünfstellige Besucherzahlen ins Charlottenburger Mommsenstadion. Besonders stolz ist man bei „TeBe“ bis heute auf die historischen Verbindungen zum gelebten Judentum in Berlin. So war der Verein bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 sehr beliebt bei Bürgern jüdischen Glaubens – Historiker schätzen den Anteil jüdischer Mitglieder auf 15 bis 30 Prozent.

Mit dem Ende des nationalsozialistischen Regimes kehren Juden zurück ins Vereinsleben, der Fernsehmoderator Hans Rosenthal wird 1965 Vereinspräsident, bleibt bis 1973 im Amt. 2018 zeigt „TeBe“ eine Ausstellung über Alfred Lesser. Er zählte zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, war maßgeblich beteiligt am Aufbau der Fußball- und der Boxabteilung. Er investierte große Teile seines Privatvermögens in das Trainingsgelände. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, zieht er sich aus dem Club zurück, verlässt später Deutschland und migriert nach Britisch-Palästina. Zwischen 2011 und 2014 veranstaltet die kleine, aber treue Fanszene des Vereins den „Alfred-Lesser-Cup“.

Verein erhielt Preis des Zentralrats der Juden

2020 übernimmt der Verein offiziell die Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). „Unser Verein und unsere Fans treten Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen entschieden entgegen. Die Annahme der IHRA-Definition entspricht dieser Haltung“, hieß es von Seiten „TeBes“. In der Vereinssatzung des lila-weißen Sportclubs ist explizit festgelegt, dass man antisemitischen Bestrebungen entgegentreten wolle. Wenn „TeBe“, mittlerweile in der fünften Liga beheimatet, spielt, sind die Ränge voll mit Israelfahnen, Antifa-Emblemen und antirassistischen Parolen. Im September 2015 – mitten während der Flüchtlingskrise – spendet der Verein Teile der Erlöse aus gesammelten Pfandbechern unter dem Motto „Willkommen in Westend“ für ein Asylbündnis in der Nachbarschaft.

2022 erhält der Berliner Sportverein den Paul-Spiegel-Preis für das Engagement gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus, gestiftet vom Zentralrat der Juden in Deutschland.

PHOTO | TeBe Berlin, Germany https://t.co/DA9k7qxSgt — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) May 21, 2025

Doch ausgerechnet „TeBe“ hat ein Problem mit intoleranten Spielern. Der 18jährige Nachwuchsfußballer Odai A. wird laut BZ verdächtigt, im August vergangenen Jahres zusammen mit einem Komplizen einen Mann an einem Berliner U-Bahnhof wegen dessen bunter Kleidung schwulenfeindlich beschimpft zu haben. Im Anschluss sollen die beiden den Mann geschlagen und ihn getreten haben, als er auf dem Boden lag. Überwachungskameras sollen den lachenden Fußballer eindeutig erkennen.

Wie die BZ weiter berichtet, soll A. zwar suspendiert worden sein, beim Training am Donnerstag stand er jedoch wieder auf dem Platz. Pressesprecher Uli Krug sagt der Lokalzeitung, die Hürden für einen Rauswurf seien vereinsrechtlich hoch. Aber: „Wenn sich das gerichtsfest bewahrheitet, wird er sicherlich keine Zukunft bei Tennis Borussia haben.“ Mitspieler nahmen augenscheinlich keinen Anstoß an der Anwesenheit des mutmaßlichen Gewalttäters, der sich auf seinem Instagram-Konto selbst als „palästinensischen Diamanten“ bezeichnet.

„Wir arbeiten ja auch mit der Amadeu-Antonio-Stiftung zusammen“

Pressesprecher Uli Krug, erst seit einem Jahr im Verein, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Vereinsführung. „Die Jugendabteilung hat lange Zeit ein ziemliches Eigenleben geführt. Da wurden teilweise Spieler geholt, die wir nicht geholt hätten.“ Der damalige Vorstand habe „einfach keine Aufmerksamkeit darauf gelenkt“, moniert Krug. Vereinspräsident Ariel Gala berichtet von schwerem Antisemitismus in den Chat-Gruppen der Jugendspieler. „Israel-Schweine“ oder „für Juden spielen wir nicht“, sei dort zu lesen.

„TeBe“ will dem Problem nun mit Schulungen gegen Antisemitismus begegnen. „Wir arbeiten ja auch mit der Amadeu-Antonio-Stiftung zusammen und dem Zentralrat der Juden“, betont der Vereinsvorsitzende und verspricht: „Wir versuchen gerade alles zu tun, um irgendwie den Verein wieder in sichere Fahrgewässer zu bringen und vor allen Dingen diesen mentalen und strukturellen Umbruch im Nachwuchsbereich vollziehen zu können.“

„TeBe“ ist wie Berlin. Große Geschichte, triste Gegenwart. Die permanente narzisstische Selbstbestätigung, auf „der richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen. Wenn die verdammte Realität antifaschistische Kartenhäuser einstürzen lässt, braucht es eben einen Kurs der Amadeu-Antonio-Stiftung. Bloß keine Fehler eingestehen, bloß nicht die Ursachen angehen. Kann man so machen, ist halt ein Eigentor.