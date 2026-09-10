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Wahlkampf auf Arabisch: Wenn die Masken fallen

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Sahra Wagenknecht (BSW) und Michael Lüders (BSW) während einer Kundgebung zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen
Sahra Wagenknecht (BSW) und Michael Lüders (BSW) während einer Kundgebung zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen
Sahra Wagenknecht (BSW) und Michael Lüders (BSW) während einer Kundgebung zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen
JF-Plus Icon Premium Wahlkampf auf Arabisch
 

Wenn die Masken fallen

Gerade so schafft es das BSW in den Landtag Sachsen-Anhalt, schon sorgt es für neue Schlagzeilen: Der Berliner Spitzenkandidat und Vize-Bundesvorsitzende Lüders ruft Moslems auf Arabisch zur Wahl auf und entblößt seine antideutsche Ideologie. Ein Kommentar.

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Sahra Wagenknecht (BSW) und Michael Lüders (BSW) während einer Kundgebung zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen
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