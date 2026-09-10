Wenn die Masken fallen

Sahra Wagenknecht (BSW) und Michael Lüders (BSW) während einer Kundgebung zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen

Gerade so schafft es das BSW in den Landtag Sachsen-Anhalt, schon sorgt es für neue Schlagzeilen: Der Berliner Spitzenkandidat und Vize-Bundesvorsitzende Lüders ruft Moslems auf Arabisch zur Wahl auf und entblößt seine antideutsche Ideologie. Ein Kommentar.