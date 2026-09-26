Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Jürgen Klopps Vorstoß: Wem gehört die Deutschlandflagge?

Jürgen Klopps Vorstoß: Wem gehört die Deutschlandflagge?

Jürgen Klopps Vorstoß: Wem gehört die Deutschlandflagge?

DFB-Nationaltrainer Jürgen Klopp: Will die Deutschlandflagge nicht „den Falschen“ überlassen. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH | Christian Schulze
DFB-Nationaltrainer Jürgen Klopp: Will die Deutschlandflagge nicht „den Falschen“ überlassen. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH | Christian Schulze
DFB-Nationaltrainer Jürgen Klopp: Will die Deutschlandflagge nicht „den Falschen“ überlassen. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH | Christian Schulze
JF-Plus Icon Premium Jürgen Klopps Vorstoß
 

Wem gehört die Deutschlandflagge?

Jürgen Klopp will Patriotismus und Nationalflagge aus der Ecke des Anrüchigen holen. Doch der Streit um Schwarz-Rot-Gold zeigt: Der Kampf um Symbole ist längst ein Kampf um die Deutungshoheit. Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

DFB-Nationaltrainer Jürgen Klopp: Will die Deutschlandflagge nicht „den Falschen“ überlassen. Foto: picture alliance / nordphoto GmbH | Christian Schulze
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles