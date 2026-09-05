Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nach Hackerangriff: Was unterscheidet Kai Wegner von einem Mittelstufen-Schüler?

Nach Hackerangriff: Was unterscheidet Kai Wegner von einem Mittelstufen-Schüler?

Nach Hackerangriff: Was unterscheidet Kai Wegner von einem Mittelstufen-Schüler?

Kai Wegner: Dem Regierenden Bürgermeister von Berlin fällt das Regieren offenbar schwer. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Kai Wegner: Dem Regierenden Bürgermeister von Berlin fällt das Regieren offenbar schwer. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Kai Wegner (CDU): Der Regierende Bürgermeister von Berlin versagt erneut. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
JF-Plus Icon Premium Nach Hackerangriff
 

Was unterscheidet Kai Wegner von einem Mittelstufen-Schüler?

In Berlin werden fünf Terabyte an wichtigen und zum Teil geheimen Daten geraubt. Doch Bürgermeister Wegner schwänzt seine Arbeit. Statt sich um das Problem zu kümmern, geht er Damen-Basketball gucken. Ein Kommentar von Mike Siemens.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kai Wegner (CDU): Der Regierende Bürgermeister von Berlin versagt erneut. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles