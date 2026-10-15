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Österreich-Kolumne: Was es kostet, nicht neben Migranten zu leben

Österreich-Kolumne: Was es kostet, nicht neben Migranten zu leben

Österreich-Kolumne: Was es kostet, nicht neben Migranten zu leben

Wie die Nachbarn aussehen und wo sie herkommen, hat einen Preis.
Wie die Nachbarn aussehen und wo sie herkommen, hat einen Preis.
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Was es kostet, nicht neben Migranten zu leben

Innerhalb Wiens unterscheiden sich die Immobilienpreise enorm. Das liegt aber nicht an der Verkehrsanbindung oder der Bausubstanz der Häuser. Wie viel müssen „echter Wiener” monatlich bezahlen, um unter sich zu bleiben und nicht neben Migranten zu leben? Die Kolumne aus Österreich klärt auf.

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