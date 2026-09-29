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Regierungsfähig werden: Was die AfD-Führung von Winston Churchill lernen sollte

Regierungsfähig werden: Was die AfD-Führung von Winston Churchill lernen sollte

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„Stummes Urteil über ihre Meister“: AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel, im Hintergrund Winston Churchill.
„Stummes Urteil über ihre Meister“: AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel, im Hintergrund Winston Churchill.
„Stummes Urteil über ihre Meister“: AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel, im Hintergrund Winston Churchill | Foto: picture alliance/United Archives | kpa Keystone, dts-Agentur / Montage JF
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Was die AfD-Führung von Winston Churchill lernen sollte

Erst der Bruch mit radikalen Positionen machte die Grünen regierungsfähig. Ist dafür jetzt auch die Zeit für die AfD gekommen? Ein Kommentar von Peter Rudolf Hubert.

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„Stummes Urteil über ihre Meister“: AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und Alice Weidel, im Hintergrund Winston Churchill | Foto: picture alliance/United Archives | kpa Keystone, dts-Agentur / Montage JF
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