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Ex-RBB-Intendantin vor Gericht: Was der Fall Schlesinger mit den Beitragszahlungen zu tun hat

Ex-RBB-Intendantin vor Gericht: Was der Fall Schlesinger mit den Beitragszahlungen zu tun hat

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Für die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geht es vor Gericht um viel Geld.
Für die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geht es vor Gericht um viel Geld.
Für die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geht es vor Gericht um viel Geld. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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Was der Fall Schlesinger mit den Beitragszahlungen zu tun hat

Der Fall Schlesinger hat nun ein juristisches Nachspiel. Vor Gericht geht es um viel Geld, das die ehemalige RBB-Intendantin zu Unrecht erhalten haben soll. Doch über den Prozess hinaus stehen grundsätzliche Fragen im Raum.

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Für die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geht es vor Gericht um viel Geld. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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