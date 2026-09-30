Für die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geht es vor Gericht um viel Geld. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Was der Fall Schlesinger mit den Beitragszahlungen zu tun hat

Der Fall Schlesinger hat nun ein juristisches Nachspiel. Vor Gericht geht es um viel Geld, das die ehemalige RBB-Intendantin zu Unrecht erhalten haben soll. Doch über den Prozess hinaus stehen grundsätzliche Fragen im Raum.