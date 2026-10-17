Warum wir Marco Rubio genau zuhören sollten

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Es war eine Brandrede, ein flammender Appell an Europa, den US-Außenminister Marco Rubio am 7. Oktober auf dem geschichtsträchtigen Athener Pnyx-Hügel mit der dramatisch illuminierten Akropolis im Rücken hielt: Der Westen habe nicht nur Macht, sondern auch Stolz und Selbstbehauptungswillen verloren. Nötig sei eine kulturelle und machtpolitische Erneuerung (JF berichtete).

Die Rede versucht, die Politik der Trump-Regierung in eine umfassendere zivilisationsgeschichtliche Perspektive einzubetten. Mit Blick auf die bevorstehenden Kongresswahlen am 3. November lässt sie sich zugleich als Versuch verstehen, den Republikanern über die Tagespolitik hinaus eine identitätsstiftende Erzählung nationaler Erneuerung zu liefern.

America was formed by a civilization that has persisted for thousands of years and which must persist for thousands more. It was the Civilization of Athens and Rome that transformed an infant seaboard republic into a continental empire. https://t.co/wYM8Z2ONN7 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Rubios Befund ist eine zivilisatorische Anklage: Der Westen habe seine einstige Stärke aus Ehrgeiz, Entdeckergeist und kulturellem Selbstbewusstsein geschöpft, verleugne heute jedoch sein Erbe, habe sich der Massenmigration geöffnet und verspiele durch Deindustrialisierung und Souveränitätsverzicht seine Macht. An diesem historischen Wendepunkt gehe es um nichts Geringeres als die Selbstbehauptung der westlichen Zivilisation. Die Antwort der Trump-Regierung hierauf lautet: nationale Interessen statt Selbstverleugnung, Reindustrialisierung statt Abhängigkeit, militärische Stärke statt geopolitischer Selbstbeschränkung.

Stolz kann schöpferisch und gewalttätig wirken

Zentral ist der antike Begriff des Thymos, den Rubio als Feuer aus Leidenschaft, Stärke, Mut und Stolz beschreibt. Ohne ihn verlören Nationen den Willen, zu kämpfen, zu streben und zu überleben. Rubio greift damit eine Diskussionslinie auf, die weit über die gegenwärtige nationalkonservative Strömung in den USA zurückreicht, auch wenn er hierfür keinen modernen Denker nennt. Arnold Gehlen beispielsweise betonte die Bedeutung stabiler Institutionen und kritisierte die Ausdehnung universalistischer Moral auf politische Bereiche mit eigenen Gesetzmäßigkeiten.

Carl Schmitt wiederum wandte sich gegen die Illusion, politische Gegensätze ließen sich durch wirtschaftlichen Austausch, rechtliche Verfahren und moralische Appelle dauerhaft überwinden. Peter Sloterdijk untersuchte in „Zorn und Zeit“ die politischen Kräfte des Thymos, warnte aber auch vor dessen destruktivem Potential: Stolz kann ebenso schöpferisch wie gewalttätig wirken.

Sein ehemaliger Assistent, der AfD-Politiker Marc Jongen, diagnostizierte hingegen eine „thymotische Unterversorgung“ Deutschlands und forderte eine Stärkung des kollektiven Selbstbehauptungswillens, eine Position, die Rubios Appell bemerkenswert nahe kommt.

Europa hat sich von Washington abhängig gemacht

Eine Parallele ergibt sich zu Francis Fukuyama, der Anfang Oktober bei Markus Lanz über den Reformbedarf demokratischer Institutionen sprach. Seine These vom „Ende der Geschichte“ (1992) sah die liberale Demokratie ohne überzeugende ideologische Alternative, wies aber zugleich darauf hin, dass sie das menschliche Streben nach Anerkennung und Größe nicht vollständig befriedigen könne.

Während Fukuyama darin eine Gefahr für die Demokratie sieht, erkennt der US-Außenminister eine Chance zur Erneuerung. Für Rubio hängt die Verteidigungsfähigkeit des Westens davon ab, dass nationale Souveränität durch industrielle Kapazität, technologische Führungsrolle und eine glaubwürdige militärische Abschreckung gestützt wird.

Für Europa ist das eine unbequeme Botschaft: Seine sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA und seine Schwächen bei digitalen Schlüsseltechnologien sind kaum zu bestreiten. Gewiss erklärt sich Chinas Aufstieg nicht allein durch westliche Selbstvergessenheit.

Abschottung allein reicht nicht

Doch Macht setzt Willen voraus; eine Gesellschaft aber, die ihre Geschichte nur als Schuldgeschichte lehrt, bringt kaum jene Ingenieure, Unternehmer oder Soldaten hervor, die für ihr Land Risiken tragen wollen. Rubios Rede wirft damit eine Frage auf, die Europa unmittelbar betrifft: Wie lässt sich nationale Souveränität unter den Bedingungen wachsender Großmächtekonkurrenz durch Zusammenarbeit sichern?

Einen Ansatz zeigt der Vorstoß von Friedrich Merz und Emmanuel Macron. In einem Brief an die EU-Kommission schlagen sie vor, schneller und schärfer gegen Marktverzerrungen aus Drittstaaten vorzugehen, bis hin zu einem neuen Instrument, das notfalls den sofortigen Ausschluss vom Binnenmarkt erlaubt. China wird zwar nicht erwähnt, die Initiative zielt aber erkennbar auf chinesische Subventionen, Überkapazitäten und einseitige Abhängigkeiten. Dass wirtschaftliche Offenheit nicht länger losgelöst von strategischen Interessen gedacht wird, ist überfällig.

Abschottung allein genügt jedoch nicht. Handelsbarrieren verschaffen Unternehmen zwar Zeit, beseitigen aber weder Innovationsschwäche noch hohe Energiekosten oder fehlendes Risikokapital. Europa braucht bezahlbare Energie, leistungsfähige Kapitalmärkte, Investitionen in Schlüsseltechnologien, eine koordinierte Verteidigungsindustrie und deutlich weniger Regulierung.

Das Selbstverständnis des Westens verschiebt sich

Rubios Diagnose liegt europäischen Interessen näher, als mancher in Brüssel wahrhaben will. Er betont, Institutionen und Bündnisse sollten nationale Souveränität verteidigen, nicht abschaffen. Daran müsste Europa anknüpfen: mit selbstbewussten Nationen, die dort kooperieren, wo sie allein unterlegen sind, statt Zuständigkeiten in Brüssel zu bündeln und die Nationalstaaten zu schwächen.

Die Rede des US-Außenministers markiert eine Verschiebung der westlichen Selbstverständigung: Nach dem Kalten Krieg ging es darum, wie sich die liberale Ordnung ausdehnen lässt, heute darum, wie sie sich gegen äußere Konkurrenten und innere Spannungen behauptet.

Die Wiederentdeckung des Thymos allein erneuert den Westen nicht. Entscheidend ist, ob und wie sich der Wille zur Selbstbehauptung in Institutionen, Innovation und politische Handlungsfähigkeit übersetzt. Gerade deshalb reicht die Bedeutung von Rubios Athener Grundsatzrede weit über ihren Anlass hinaus: Sie fordert den Westen auf, sich seiner selbst wieder gewiss zu werden. Ob Europa darin einen Weckruf oder eine Zumutung sieht, wird über seinen Platz in den kommenden Jahrzehnten mitentscheiden.

Aus der JF-Ausgabe 43/26.