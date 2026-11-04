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Wahlanalyse: Warum Trump die Zwischenwahlen so deutlich verliert

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Donald Trump vor dem Washington Monument: Warum die Republikaner verloren. Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA
Donald Trump vor dem Washington Monument: Warum die Republikaner verloren. Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA
Donald Trump vor dem Washington Monument: Warum die Republikaner verloren. Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA
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Warum Trump die Zwischenwahlen so deutlich verliert

Obwohl Trump durchaus Erfolge vorzeigen kann, verlieren seine Republikaner die Zwischenwahlen deutlich. Selbst Hochburgen fallen an die Demokraten. Warum das so ist, analysiert Julian Theodor Ißlinger.

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