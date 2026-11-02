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„GenZ“-Krawalle: Warum dürfen immer nur Linke und Migranten „wütend“ sein?

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Linke und Migranten plündern Geschäfte in Frankfurt am Main.
Linke und Migranten plündern Geschäfte in Frankfurt am Main.
Linke und Migranten plündern Geschäfte in Frankfurt am Main. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
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Warum dürfen immer nur Linke und Migranten „wütend“ sein?

Medien und Politik verurteilen die Randale nach den „GenZ“-Protesten. Doch es schwingt Verständnis für die „Wut“ mit. Gehen aber Menschen friedlich gegen Migranten-Gewalt auf die Straße, ist ihnen eines sicher: einhellige Empörung. Ein Kommentar von Frank Hauke.

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Linke und Migranten plündern Geschäfte in Frankfurt am Main. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
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