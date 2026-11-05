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Nach den Midterms: War es das für Trump und das MAGA-Projekt?

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Nach den Midterms müssen sich die Republikaner um US-Präsident Donald Trump neu orientieren.
Nach den Midterms müssen sich die Republikaner um US-Präsident Donald Trump neu orientieren.
Nach den Midterms müssen sich die Republikaner um US-Präsident Donald Trump neu orientieren. Foto: picture alliance / AP Photo/Jacquelyn Martin | Jacquelyn Martin
JF-Plus Icon Premium Nach den Midterms
 

War es das für Trump und das MAGA-Projekt?

Nach den Midterm-Wahlen heißt es für die US-Republikaner: Wunden lecken. Wie konnte es zu dieser krachenden Wahlschlappe kommen? Selbst schrill auftretende Demokraten konnten triumphieren. Höchste Zeit, dass Vance und Co. für die Zeit nach Trump planen. Ein Kommentar von Georg Menz.

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Nach den Midterms müssen sich die Republikaner um US-Präsident Donald Trump neu orientieren. Foto: picture alliance / AP Photo/Jacquelyn Martin | Jacquelyn Martin
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