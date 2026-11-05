War es das für Trump und das MAGA-Projekt?

Nach den Midterms müssen sich die Republikaner um US-Präsident Donald Trump neu orientieren. Foto: picture alliance / AP Photo/Jacquelyn Martin | Jacquelyn Martin

Nach den Midterm-Wahlen heißt es für die US-Republikaner: Wunden lecken. Wie konnte es zu dieser krachenden Wahlschlappe kommen? Selbst schrill auftretende Demokraten konnten triumphieren. Höchste Zeit, dass Vance und Co. für die Zeit nach Trump planen. Ein Kommentar von Georg Menz.