Während die AfD siegt, spielen ihre Gegner weiter im Sandkasten

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Man muss kein Politikwissenschaftler sein, um nach 13 Jahren AfD zu folgender Einsicht zu kommen: Möglicherweise könnte der Aufstieg dieser Partei neben schlechter Politik der Etablierten auch etwas mit dem unsouveränen Umgang zu tun haben, den sich die anderen Parteien in Bezug auf die Blauen leisten.

Stellen Sie sich nur einmal vor, die CDU hätte nach den ersten Wahlerfolgen der AfD in Sachsen und Thüringen 2014 oder auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 2016 ein ernsthaftes Koalitionsangebot unterbreitet. Das hätte der AfD mehr schaden können als den Christdemokraten.

Sie haben die AfD groß gemacht

Statt dessen setzten die etablierten Parteien unisono auf die Methode „beleidigtes Kind im Sandkasten“, heißt: Du nimmst mir eine Schaufel (sprich: Wähler) weg, also enthalte ich dir meinen Eimer (sprich: Privilegien) vor. Und so verwehrten sie der AfD dann Vizepräsidenten, ließen Ausschussvorsitze unbesetzt, verletzten Geschäftsordnungen vielleicht nicht, aber verdrehten sie doch zumindest so gegen deren Geist, dass man die AfD möglichst umfassend ausgrenzen konnte.

Ergebnis: Die Rechten begaben sich nicht nur in eine Opferrolle, sie waren tatsächlich das Opfer und konnten gerade auch dadurch Sympathien bei einem Teil der Bürger erringen. Nun könnte man meinen, dass ein AfD-Ergebnis von 43,8 Prozent in Sachsen-Anhalt ein Umdenken herbeiführt, schließlich ist diese Strategie ja offensichtlich nach hinten losgegangen.

Doch bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags am Dienstag zeigte sich: Nein, die etablierten Parteien sind wild entschlossen, ihren Trip voller peinlicher Tricksereien bis zum bitteren Ende durchzuziehen.

Dann erteilt die Alterspräsidentin der Grünen das Wort

In der Hauptrolle war dieses Mal: Alterspräsidentin Eva von Angern von der Linkspartei. Die hielt nicht nur zu Beginn eine Anti-AfD-Rede. Sie tat dann auch etwas, was aus Sicht der Geschäftsordnung mindestens fragwürdig war. Es war nach der Wahl des AfD-Kandidaten Tobias Rausch zum Präsidenten, von Angern hatte bereits gefragt, ob er die Wahl annehme, Rausch hatte bejaht. Nun stand zu erwarten, dass der AfD-Mann die Sitzungsleitung übernimmt. Doch weit gefehlt.

Statt ihren Stuhl zu räumen, erteilte von Angern noch der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Susan Sziborra-Seidlitz das Wort. Die hielt nun ihrerseits eine Rede, in der sie die soeben erfolgte demokratische Wahl zu einem Epochenbruch hochstilisierte. „Heute ist festzustellen, dass mit der Wahl eines Mitglieds einer gesichert rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Partei zum Präsidenten dieses Hauses eine Grenze überschritten worden ist.“

Darüber hinaus formulierte Sziborra-Seidlitz pauschal ein massives Misstrauensvotum gegen den neu gewählten Präsidenten, bevor der überhaupt auch nur ein Wort hatte sagen können: „Wir werden eingreifen, wenn die Rechte von Minderheiten und Opposition beschnitten werden sollen, wenn Sachsen-Anhalt zu Ihrer Beute werden soll.“

War das von der Geschäftsordnung gedeckt?

Warum rief Alterspräsidentin von Angern die Grünen-Fraktionschefin überhaupt auf? In der Geschäftsordnung des Landtages heißt es, der Alterspräsident führe „bis zur Wahl“ des Präsidenten den Vorsitz. In einer Aufzählung der Aufgaben des Alterspräsidenten lesen wir außerdem, er lasse „abschließend“ den Präsidenten wählen. Abschließend ist abschließend, möchte man meinen. Und nicht: Abschließend, aber dann erteilt der Alterspräsident noch einer Fraktionsvorsitzenden das Wort.

Zwar sieht die Geschäftsordnung durchaus vor, dass die Fraktionsvorsitzenden „jederzeit gehört werden müssen“, unabhängig davon, ob gerade ein Beratungsgegenstand aufgerufen ist oder nicht. Dieses Recht von Sziborra-Seidlitz wäre aber genauso gewahrt gewesen, wenn Rausch zunächst den Vorsitz übernommen und dann er anstatt von Angern der Grünen das Wort erteilt hätte.

Besonders absurd: Unter anderem die Formulierung, der Alterspräsident lasse „abschließend“ den Präsidenten wählen, hatten Union, Linke, SPD, FDP und Grüne erst in diesem Jahr in einer Allparteienkoalition neu in die Geschäftsordnung geschrieben. Ziel: die Befugnisse des Alterspräsidenten klar zu regeln. Begründet wurde dies ausgerechnet mit dem Eklat rund um die Amtsführung des AfD-Alterspräsidenten Jürgen Treutler in Thüringen 2024. Es sollte also das Amt des Alterspräsidenten eigentlich durch Missbrauch durch die AfD schützen.

Noch einmal wollten sie sich selbst ermächtigen

In der Praxis macht es freilich keinen großen Unterschied, vor welchem Präsidenten Sziborra-Seidlitz nun ihre Rede hielt. Linken und Grünen dürfte es aber vor allem um das Symbol gegangen sein: Man wollte sich noch einmal selbst gegen die AfD ermächtigen, bevor die das Ruder übernimmt. Sziborra-Seidlitz wollte ihre Rede, die sie wohl selbst als epochal und historisch begriff, noch unter linker Präsidentschaft halten, nicht unter AfD-Vorsitz.

Und so fasst die Szene vom Dienstag noch einmal treffend den unsouveränen Umgang der anderen Parteien mit der AfD in den vergangenen 13 Jahren zusammen. Sie malt aber vor allem auch plastisch vor Augen, wie sehr sich die Zeiten geändert haben: Während sich Grüne und Linke noch auf kleinliche Verfahrenstricks stützen, übernimmt die AfD langsam, aber sicher ganz reale Macht. Über von Angers Agieren brauchte sie sich daher gar nicht mehr aufregen – und tat es dann auch tatsächlich nicht.