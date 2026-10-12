Von toxischen Männern und einfacheren Zeiten

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Was haben Cristiano Ronaldo und das linke Universitätsmilieu gemeinsam? Sie wissen nicht, wann sie ihren Zenit erreicht haben. Deshalb reißen sie nun in atemberaubender Geschwindigkeit alles ein, was sie sich zuvor aufgebaut haben. Ronaldo hätte allerspätestens nach der WM 2026 aus der Nationalmannschaft zurücktreten müssen, dann wäre sein Legendenstatus heute deutlich unangekratzter. Und die politische Linke hätte, nachdem sie Gott getötet hat, nicht gegen Mutter Natur in den Krieg ziehen sollen. Aber man wollte unbedingt menschliche Geschlechter abschaffen – und versucht nun, die Zahnpasta zurück in die Tube zu bekommen.

Ein aktuelles Spiegel-Interview mit der Wiener Oxford-Anthropologin Julia Ebner zeigt eindrucksvoll, in was für eine verfahrene Situation sich die politische Linke bei den Themen Männlichkeit und Rollenbilder hineinmanövriert hat. Ebners neues Buch „Von Fitness zu Faschismus – Gefahren extremer Männlichkeit“ erscheint am Dienstag, die vom Suhrkamp-Verlag als „renommierte Radikalisierungsexpertin“ und „brillante Analystin“ Bezeichnete schreibt darin über alles Mögliche: Andrew Tate, die „Looksmaxxing“-Bewegung und rechte Kampfsportler.

„Die geteilte Erfahrung harten Trainings“ fördere ein Gefühl von Brüderlichkeit, warnt Ebner im Spiegel. Sie betreibe selbst Karate, Kickboxen und MMA, habe also nichts gegen Kampfsport per se. Aber: „Die Fitness- und Kampfsportkultur manch radikaler Bewegung weist deutliche Parallelen zu den Fitness- und Kampfübungen der Hitlerjugend in den Dreißigerjahren auf.“

Auf die von ihr besuchten Neonazi-Veranstaltungen mag das zutreffen, insgesamt ist das jedoch eine abenteuerliche Behauptung. Denn gerade in deutschen Großstädten wären die Kampfsportstudios ohne Migranten leer. Inwiefern ein Sportkurs mit Jugendlichen und Männern aus aller Herren Länder an „Kampfübungen der Hitlerjugend“ erinnert, führt sie nicht weiter aus. Zugleich betont Ebner: „Ich will Männer nicht dämonisieren, auch rechte Männer nicht. Ich will sie verstehen. Was bewegt sie emotional, was treibt sie in die Radikalisierung? Meist sind die Ursachen komplexer als gedacht.“

Ebner will nicht ruhiger treten

Diese Ursachen sind für die Autorin zum einen der – verglichen mit Frauen – höhere Testosteronwert, der Männer anfälliger für aggressives Verhalten macht. So weit, so korrekt. Aber auch knappe Ressourcen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten würden ihren Teil dazu beitragen. Dazu kämen soziale Medien, die in jungen Menschen Unsicherheiten über den eigenen Körper, aber auch über den eigenen sozialen Status hervorriefen. Auch Dating-Apps seien der inneren Zufriedenheit junger Männer nicht zuträglich. Die „Metoo“-Bewegung habe zusätzlich dafür gesorgt, dass viele Männer sich pauschal verdächtig fühlen.

Das ist faktisch korrekt. Doch was soll daraus folgen? Auf die berechtigte Nachfrage des Spiegel-Interviewers, ob Liberale und Linke möglicherweise leiser für ihre Ziele trommeln sollten, antwortet Ebner: „Natürlich nicht“, um im nächsten Satz wiederum zu betonen, wie sehr die politische Polarisierung junger Männer und Frauen sie erschrecke.

Über eine korrekte Zustandsbeschreibung kommt die Leiterin des „Violent Extremism Lab“ an der Oxford-Universität nicht hinaus – und teilweise reicht es auch nicht dafür. Die im Internet viel zitierte „80-20-Regel“, wonach 80 Prozent der Frauen auf Dating-Apps nur 20 Prozent der Männer interessant finden, versieht sie mit dem Wort „angeblich“ – als gebe es keine ausführlichen Belege zu dem Thema. Dass die Angehörigen der 80 Prozent deshalb nicht die Flinte ins Korn werfen oder frauenfeindlichen Demagogen wie Andrew Tate folgen sollten, steht auf einem anderen Blatt. Aber Ratschläge wie „Du bist nicht der Hübscheste? Dann investiere umso mehr in deine Bildung, Frauen stehen auf intelligente Typen“ wären hier angebrachter, statt das Problem einfach zu ignorieren. Das hilft nämlich niemandem.

Männer sollen von neuen Rollenbildern profitieren

Immer wieder betont die 25jährige, Männer nicht verteufeln zu wollen, im Gegenteil. Es sei auch für die Herren der Schöpfung positiv, wenn sie nicht an Körperkraft oder sozialem Status gemessen werden. Im Grunde genommen plädiert sie für eben jenes Männlichkeitsbild, das einige Grünen-Politiker unlängst definiert haben: „Box dir beim Kampfsport die Nase blutig und interessiere dich für schnelle Autos. Kein Problem. Wenn du dir aber die Nägel lackieren und beim kleinsten Windstoß weinen willst, ist das auch in Ordnung. Alles ist genau gleich männlich und nichts ist besser als das andere.“ Kein wörtliches Zitat, aber inhaltlich lässt es sich so zusammenfassen.

Das Problem an dieser Wohlfühl-Rhetorik liegt auf der Hand: Wenn alles männlich ist, ist nichts männlich. Ein junger, orientierungsloser Nachfahre Adams ist genauso ratlos wie vorher, wenn er auf Frau Ebner und die Grünen hört.

Immerhin einen konkreten Vorschlag macht Ebner: „Wichtig wären Bridging-Algorithmen auf Social Media, also überbrückende Algorithmen, die dafür sorgen, dass wir nicht nur die Positionen der eigenen Gruppen sehen.“ Dahingehend gebe es bereits „vielversprechende Experimente“. Dass es gerade Linke sind, die keine anderen Meinungen aushalten und sich massenhaft auf Nischen-Plattformen wie Bluesky herumtreiben, weil sie nicht mit politischen Gegnern auf derselben App sein wollen, schürt allerdings Zweifel an der Umsetzbarkeit dieses Vorschlags.

Keine Selbstkritik erkennbar

Eine konkrete Antwort, wie die Geschlechter wieder zueinanderfinden, bleibt das Interview schuldig. Auch fragt Ebner sich nicht, welchen Anteil am Aufstieg von Phänomenen wie Andrew Tate eigentlich ihr eigenes akademisches Milieu hat. Vielleicht macht es was mit Menschen, wenn „alter weißer Mann“ eine geflügelte Beleidigung ist? Vielleicht ist die von Ebner richtig angesprochene wirtschaftliche Krisenlage – zumindest in Deutschland – eine direkte Folge linker Politik? Vielleicht war es auch keine gute Idee, althergebrachte Rollenbilder über den Haufen zu werfen? Vor allem, wenn man kein Gegenmodell im Angebot hat?

Nichts davon wird in dem ausführlichen Gespräch angeschnitten. Eines Tages kam das Internet mit seinen frauenverachtenden Influencern und hat Männer verführt in eine Welt voller Hass und Niedertracht. So einfach, Diskussion beendet. Denn wäre es nicht so, müsste man ja fundamentale Punkte des eigenen Weltbilds hinterfragen.

„Es tut uns leid, wir haben es zu bunt getrieben. Ab jetzt müsst ihr euch nie wieder für eure privaten Interessen und persönlichen Ziele rechtfertigen“, wäre deutlich zielführender. Doch die politische Linke ist wie Cristiano Ronaldo: Beide halten Kritik an ihrer Leistung für Majestätsbeleidigung, beide leben in der Vergangenheit. Dabei wäre die Lösung denkbar einfach.

Ronaldo gehört auf die Bank, die akademische Linke zurück an den Schreibtisch, um ein paar ihrer Grundannahmen zu überdenken. Doch während der Portugiese wenigstens in der Theorie noch weiß, dass er den Ball ins gegnerische Tor befördern soll, ist man sich in Gender-Seminaren nicht einmal mehr sicher, wer in welcher Mannschaft spielt. Und genau da liegt das Problem.