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AfD distanziert sich von „Aktivist Mann“: Von rechten Streamern und der Eskalation der Debatte

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„Aktivist Mann“ in Magdeburg: Filmt sich selbst. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
„Aktivist Mann“ in Magdeburg: Filmt sich selbst. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
„Aktivist Mann“ in Magdeburg: Filmt sich selbst. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
JF-Plus Icon Premium AfD distanziert sich von „Aktivist Mann“
 

Von rechten Streamern und der Eskalation der Debatte

Es ist richtig, dass die AfD sich von Pöbel-Streamern wie „Aktivist Mann“ distanziert. Doch der ist nur das Ergebnis einer Debattenvergiftung, die jene zu verantworten haben, die er jetzt anschreit. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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„Aktivist Mann“ in Magdeburg: Filmt sich selbst. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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