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Regierungsbildung in Berlin: Von der SED zur TikTok-Intifada

Regierungsbildung in Berlin: Von der SED zur TikTok-Intifada

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Die Linkspartei von Elif Eralp muss sich gar nicht von ihrer SED-Vergangenheit distanzieren, in Berlin laufen ihr die Wähler zu.
Die Linkspartei von Elif Eralp muss sich gar nicht von ihrer SED-Vergangenheit distanzieren, in Berlin laufen ihr die Wähler zu.
Die Linkspartei von Elif Eralp muss sich gar nicht von ihrer SED-Vergangenheit distanzieren, in Berlin laufen ihr die Wähler zu. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer / picture-alliance / akg-images | akg-images / JF-Montage
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Von der SED zur TikTok-Intifada

Die Linkspartei steht kurz davor, Berlin zu regieren. Der Weg dorthin ist bemerkenswert, folgt aber einer beständigen Wandlungsfähigkeit, die die SED-Funktionäre nach der Wiedervereinigung vollzogen. Die Vergangenheit der Partei ist eine Warnung für die Zukunft. Ein Essay von Thorsten Hinz.

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Die Linkspartei von Elif Eralp muss sich gar nicht von ihrer SED-Vergangenheit distanzieren, in Berlin laufen ihr die Wähler zu. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer / picture-alliance / akg-images | akg-images / JF-Montage
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