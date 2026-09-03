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Demokratie am Ende: Viele Grüße nach Sachsen-Anhalt, an „Sven, den Ungewählten“

Demokratie am Ende: Viele Grüße nach Sachsen-Anhalt, an „Sven, den Ungewählten“

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Unser Kolumnist knöpft sich diesmal die Zustände in Sachsen-Anhalt vor der Wahl vor.
Unser Kolumnist knöpft sich diesmal die Zustände in Sachsen-Anhalt vor der Wahl vor.
Unser Kolumnist knöpft sich diesmal die Zustände in Sachsen-Anhalt vor der Wahl vor.
JF-Plus Icon Premium Demokratie am Ende
 

Viele Grüße nach Sachsen-Anhalt, an „Sven, den Ungewählten“

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt soll kein Ministerpräsident gewählt werden. Die Briefwahl gerät außer Kontrolle. Linksextremisten kündigen Terror an. Doch keinen kümmert’s. Echte Demokratie war gestern, meint unser Kolumnist.

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Unser Kolumnist knöpft sich diesmal die Zustände in Sachsen-Anhalt vor der Wahl vor.
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