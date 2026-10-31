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Präsident gegen Regierung: Verfassungskrise in Polen: Staatszersetzung auf Raten

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Angespannte Stimmung vor dem polnischen Verfassungsgerichtshof: Eine Institution als offene Beute. Kann man auch als Staatszersetzung bezeichnen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Piotr Lapinski
Angespannte Stimmung vor dem polnischen Verfassungsgerichtshof: Eine Institution als offene Beute. Kann man auch als Staatszersetzung bezeichnen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Piotr Lapinski
Angespannte Stimmung vor dem polnischen Verfassungsgerichtshof: Eine Institution als offene Beute. Foto: picture alliance / NurPhoto | Piotr Lapinski
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Verfassungskrise in Polen: Staatszersetzung auf Raten

Ein jahrelanges Ringen um das polnische Verfassungsgericht mündet in Szenen wie aus einer Bananenrepublik. Donald Tusk und die PiS kämpfen mit allen Mitteln um die Macht – und nehmen dafür die Zerrüttung des Staates in Kauf. Ein Hintergrundbericht.

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Angespannte Stimmung vor dem polnischen Verfassungsgerichtshof: Eine Institution als offene Beute. Foto: picture alliance / NurPhoto | Piotr Lapinski
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