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„Kampf gegen rechts“: Unmenschlich und asozial

„Kampf gegen rechts“: Unmenschlich und asozial

„Kampf gegen rechts“: Unmenschlich und asozial

Das Klinikum Lippe entlässt seine Oberärztin der Kinderchirurgie, die AfD-Kandidatin Svetlana Spirina, fristlos. Kein menschlicher Umgang.
Das Klinikum Lippe entlässt seine Oberärztin der Kinderchirurgie, die AfD-Kandidatin Svetlana Spirina, fristlos. Kein menschlicher Umgang.
Das Klinikum Lippe entlässt seine Oberärztin der Kinderchirurgie, die AfD-Kandidatin Svetlana Spirina, fristlos. Fotos: Wikimedia Commons / Tsungam / CC0 1.0 & Screenshot JF
JF-Plus Icon Premium „Kampf gegen rechts“
 

Unmenschlich und asozial

Weil sie sich für die AfD engagiert, wird eine Kinderchirurgin von einem staatlichen Hospital gnadenlos vor die Tür gesetzt. Dass sich das Krankenhaus mit dem Motto „von Mensch zu Mensch“ brüstet, passt in eine Gesellschaft, die im Kampf gegen die Partei längst jede Hemmung verloren hat.

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Das Klinikum Lippe entlässt seine Oberärztin der Kinderchirurgie, die AfD-Kandidatin Svetlana Spirina, fristlos. Fotos: Wikimedia Commons / Tsungam / CC0 1.0 & Screenshot JF
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