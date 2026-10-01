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Schwarzbuch der Steuergeldverschwendung: Teure Bäume sind nicht das Problem – migrantische Dealer darunter schon

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Bäume. Das neue Schwarzbuch deckt amüsant Steuergeldverschwendungen auf. Den Elefant im Raum spricht es nicht an. Symbolbild. JF / KI
Bäume. Das neue Schwarzbuch deckt amüsant Steuergeldverschwendungen auf. Den Elefant im Raum spricht es nicht an. Symbolbild. JF / KI
Das neue Schwarzbuch deckt amüsant Steuergeldverschwendungen auf. Den Elefant im Raum spricht es nicht an. Symbolbild. JF / KI
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Teure Bäume sind nicht das Problem – migrantische Dealer darunter schon

100 neue Fälle von Steuergeldverschwendung listet der Bund der Steuerzahler auf. Das ist verdienstvoll. Doch ausgerechnet den Elefanten im öffentlichen Raum verschont die Sammlung. Ein Kommentar.

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Das neue Schwarzbuch deckt amüsant Steuergeldverschwendungen auf. Den Elefant im Raum spricht es nicht an. Symbolbild. JF / KI
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