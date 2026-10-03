Tabaksteuererhöhung doppelt so hoch wie geplant: Bis 13,80 Euro für eine Packung im Jahr 2030

Anzeige

Keine Steuererhöhungen, hatte Kanzler Friedrich Merz im Wahlkampf versprochen. Das Versprechen brach er nach der Wahl in Serie. Jetzt trifft es die Raucher gleich doppelt: Mit 756 Millionen Euro Tabaksteuern zusätzlich sollten sie im nächsten Jahr zur Sanierung des Bundeshaushaltes beitragen.

Doch aus den Rauchern lässt sich noch mehr rausholen, meinen Union und SPD. Mit einem JF-online vorliegenden Änderungsantrag für ihr Tabaksteueränderungsgesetz wollen sie noch mehr Geld: Mit der Änderung der Änderung wird die Steuererhöhung verdoppelt, und jetzt sollen 2027 1,523 Milliarden Euro mehr in die Staatskasse fließen. Ein Jahr später sollen es schon 2,414 Milliarden mehr sein statt bislang geplanter 820 Millionen Euro.

Bis zu 13,80 Euro für eine Schachtel

Irgendwelche vorgeschobenen Gründe, man wolle mit den Steuern Menschen vom Rauchen abhalten, werden gar nicht mehr angeführt. Den Koalitionsfraktionen geht es nur noch ums Geld, wie der zentrale Satz aus der Begründung des Änderungsantrages zeigt: „Um ab dem 1.Januar 2027 Mehreinnahmen von jährlich zusätzlich ca. 750 Mio. Euro im Vergleich zu dem im Kabinett beschlossenen Gesetz zu generieren, sind die im Gesetzentwurf vorgesehenen Steuersätze in § 2 Tabaksteuergesetz für sämtliche Steuergegenstände weiter zu erhöhen.“

Das heißt: Auch Feinschnitt, Zigarren und alle anderen Rauchwaren werden vom nächsten Jahr an drastisch teurer. Für Zigarettenraucher hieß es bisher, der Preis einer Schachtel mit 20 Stück würde nach dem gewichteten durchschnittlichen Kleinverkaufspreis ab 2027 auf rund 8,77 steigen (bisher etwas über acht Euro).

Wenn Union und SPD die Steuererhöhung verdoppeln, steigt der Preis ab 2027 jetzt auf 9,15 bis 9,30 Euro. Da die Erhöhung und auch die jetzt geplante Verdoppelung auf vier Jahre ausgelegt ist, dürfte der Preis für die Schachtel mit 20 Stück nicht auf 11,01 Euro steigen wie bisher angegeben, sondern auf 13,25 bis 13,80 Euro.

Tabaksteuereinnahmen brechen ein

Ob die Erwartungen der Berliner Abkassierer aufgehen werden, ist fraglich. Brachte die Tabaksteuer noch 2025 rund 17,6 Milliarden Euro ein, so waren es im ersten Halbjahr 2026 rund 6,8 Milliarden Euro, was trotz einer Steuererhöhung auf einen starken Rückgang schließen lässt.

Es ist zu vermuten, dass verstärkt auf Schmuggelware zurückgegriffen wurde und sich dieser Trand weiter verstärken wird.