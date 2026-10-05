Steinmeier, die ewige Schuld und die verdammte Realität vor der Tür

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Manometer, war das wieder unwürdig. Wie jedes Jahr zeigten die diesjährigen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit, dass es Dinge gibt, die man sich auch als (noch) drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht kaufen kann: echtes Selbstbewusstsein und ein positives Bild vom eigenen Land, zum Beispiel. Der 3. Oktober dieses Jahres zeigt erneut eindrucksvoll, was hier alles falsch läuft.

Diesjähriger Ausrichter der Feierlichkeiten eines Tages, der nicht an das mutige Aufbegehren des Volkes, sondern an einen schnöden Verwaltungsakt erinnert, war die Hansestadt Bremen. Also jene Hansestadt, die seit 1946 ausschließlich von sozialdemokratischen Bürgermeistern regiert wird und Schlusslicht im bundesdeutschen Bildungsmonitor ist, die höchste Armutsquote im Bund und nach Berlin mit 23,2 Prozent den höchsten Ausländeranteil hat. Die Auswahl der beim Festakt auftretenden Musiker war so weit in Ordnung. Man muss heutzutage ja froh sein, wenn einem Danger Dan im Rotarmisten-Bühnenoutfit erspart wird. Dennoch fällt auf, dass keines der Lieder irgendeinen Bezug zu Deutschland oder der ausrichtenden Stadt Bremen hatte – alle Musikvorführungen des Tages hätten genauso gut bei einer Firmenfeier oder einer Sportveranstaltung gepasst.

Absolut unterirdisch wurde es erwartungsgemäß, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Wort ergriff. Da monierte der höchste Mann im Staat den Umstand, „dass ein Viertel, ein Drittel und mehr mit ihrer Wahlentscheidung bekunden, dass sie sich von wichtigen Grundrechten unserer Republik abwenden“. Diese Leute „pochen laut auf die eigenen Rechte, während sie bereit sind, die Rechte anderer zur Disposition zu stellen“, weiß Steinmeier.

Die „unerträgliche politische Demagogie extremistischer Kräfte, die eine Lust an der Zerstörung ausleben und andere Menschen verhöhnen und bedrohen“, erschüttere das gesellschaftliche Zusammenleben massiv. „Unsere Demokratie“ werde gefährdet „durch Trolle des Kremls, durch deutsche Rechtsextremisten oder auch durch linksautoritäre Irrlichter“, während „gewissenlose Internet-Oligarchen“ daran Geld verdienten, warnte der Bundespräsident.

Deutschland als Schreckgespenst verunglimpft

Natürlich darf am höchsten deutschen Nationalfeiertag der obligatorische Appell an die ewig währende Schuld nicht fehlen. Abstiegsängste und Sorgen vor zu viel Migration „schaffen die kritische Masse an Vertrauensverlust und die Bereitschaft, populistische Parteien zu wählen und neue Führer herbeizuwünschen“, warnte der Sozialdemokrat. „Für uns Deutsche sind diese Entwicklungen noch einmal gravierender als in anderen europäischen Ländern, denn wir haben eine Vergangenheit, die anderen Europäern den Schrecken in die Glieder fahren lässt.“

Auch mehr als 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs hätten die anderen Länder das nicht vergessen. „Wer Deutschland in diesen Tagen im Ausland vertritt, wer Polen besucht, Frankreich oder andere Länder, der muss Fragen beantworten. Ein neuer deutscher Nationalismus weckt die Geister der Vergangenheit und die schlimmsten Befürchtungen unserer Nachbarn.“

Eigene Biographie verschwiegen

Weniger kritisch beleuchtet der 70jährige seine eigene Biographie mit Blick auf die deutsche Einheit. Der 9. November 1989 habe ihm in seinen politischen Ämtern „immer wieder Richtung gezeigt und Orientierung gegeben“. Er habe in dieser Zeit gelernt, dass eine Massenbewegung die Demokratie verteidigen könnte gegenüber „Mauern, Stacheldraht, Drohung, Lüge, Manipulation, Angst und Unfreiheit“.

Geflissentlich ignoriert der Bundespräsident, dass er als Student für die Zeitschrift „Demokratie und Recht“ gearbeitet hat. Der zuständige Pahl-Rugenstein-Verlag war DKP-nah und wurde massiv aus der DDR finanziert, der damalige Verleger Manfred Pahl-Rugenstein war Stasi-Informant. Diverse Autoren des Verlags positionierten sich bis zuletzt gegen die Wiedervereinigung, der bis heute auf linken Veranstaltungen gerufene Spruch „Nie wieder Deutschland“ stammt aus dieser Zeit und diesem Milieu.

Steinmeier wird melancholisch

Etwas untypisch übt sich der Sozialdemokrat in konservativer Melancholie. „Bevor das Internet die Vorherrschaft übernommen hat, wussten Medien jedoch zu unterscheiden, ob jemand aus Millionen von Wählerstimmen ein Mandat ableiten kann oder ob er individuellen Frust zum Ausdruck bringt. Man wusste zu unterscheiden, ob jemand mit ausgewiesener Expertise über sein Fachgebiet aufklärt oder ob er Hörensagen, Mythenglaube und Verschwörungsfantasien verbreitet.“ Inzwischen bestimmten „absurdeste Idiotien“ die Debatte. Dazu käme die Unsicherheit, „ob ein Bürger oder ein Bot postet“. Das habe mit Streitkultur nichts zu tun und gefährde die freiheitliche Gesellschaft, ist sich der Bundespräsident sicher.

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Während Steinmeier sich und sein Milieu erneut daran erinnerte, zu den Guten zu gehören, und zum Kampf für „unsere Demokratie“ rief, verbrannte an diesem Tag ein etwa 700 Mann starker Antifa-Mob in der Bremer Innenstadt unter dem Motto „Kein Frieden mit der Nation. Gegen Nationalismus, Militarisierung und Sozialabbau“ eine Deutschlandfahne und griff Polizisten an. Ein paar Stunden später prügelten acht Araber auf zwei Homosexuelle ein. Ein ganz normaler Tag im „besten Deutschland, das es jemals gegeben hat“, wie Steinmeier es wohl sagen würde.