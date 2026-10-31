Soll Deutschland die Rente an die Inflation koppeln?

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Während die Koalition weiter über ihre Reformen zankt, läuft den Sozialversicherungen die Zeit davon. Wenn nichts geschieht, wird der Rentenbeitrag von heute 18,6 auf 23 Prozent im Jahr 2038 steigen. Auch Kranken- und Pflegeversicherung steigen weiter stark an. Das sind Horrorzahlen für die Beschäftigten und auch für die Wirtschaft, die ja die Hälfte davon tragen muss.

Selbst bei vollständiger Umsetzung der bisherigen Reformpläne würden noch massive Finanzierungslücken drohen. So soll die bei den Wählern extrem unbeliebte „Rente mit 70“ nach den Vorschlägen der Rentenkommission erst nach 2090 erstmals Wirklichkeit werden. Das ist aber viel zu spät, um die gesetzliche Rentenversicherung noch rechtzeitig zu sanieren. Zudem wird die aktuelle Rentnergeneration weitestgehend geschont. Mit dem bis 2031 garantierten Rentenniveau von 48 Prozent hat die Merz-Regierung ihr sogar noch eine komfortable „Haltelinie“ gegönnt.

Rentenkommission hat Inflationsanpassung als zu unsozial verworfen

Dabei wäre es nicht nur geboten, sondern auch relativ einfach möglich, die Boomer-Generation ebenfalls an den unumgänglichen Reformmaßnahmen zu beteiligen. Dazu müsste man nur die bisherige Anbindung der Renten an das Lohnniveau durch eine reine Inflationsanpassung ersetzen. Dazu gab es bereits verschiedene Vorschläge, etwa vom Sachverständigenrat und der Bundesbank. Die Rentenkommission hat diese Idee jedoch als zu unsozial verworfen.

In das gleiche Horn stößt nun auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seinem jüngsten Wochenbericht, mit ganz ähnlichen Argumenten. Überzeugen können diese jedoch nicht, im Gegenteil. Denn selbst ohne Verlängerung der Lebensarbeitszeit ließe sich so ein langfristig stabiler oder sogar leicht sinkender Beitragssatz erreichen. Und zwar ohne damit Not bei den Rentenbeziehern auszulösen.

Effekt durch bloße Lohnbindung wäre geringer

Das DIW räumt selbst ein, dass Deutschland mit seiner an der Lohnentwicklung orientierten Rentenformel international fast alleine dasteht. Mit Ausnahme von Schweden passen praktisch alle anderen Länder die Alterseinkommen nur an die Inflationsentwicklung an, oder aber sie verwenden Mischsysteme. In Österreich, Frankreich, Italien und Belgien ist beispielsweise allein der Inflationsausgleich üblich. Da die Löhne meist stärker als die Preise steigen, sinkt dadurch zwar das relative Rentenniveau, nicht aber der reale Lebensstandard der Rentenbezieher. Vor allem aber könnten so die Beiträge und insoweit auch die Lohnnebenkosten langfristig stabilisiert werden.

In der schärfsten vom DIW berechneten Variante würden sie ab 2055 sogar leicht unter ihr heutiges Niveau sinken. Die Autoren berechnen auch zwei mildere Varianten. Dabei würde erst nach Renteneintritt zur bloßen Inflationsanpassung übergegangen. Für die bis dahin erworbenen Rentenanwartschaften gälte dagegen weiterhin die Anpassung an die Lohnentwicklung. Der Effekt wäre geringer, der Beitragssatz stiege dennoch langfristig auf 21 Prozent.

Erst recht gilt dies für die vom DIW bevorzugte Variante, bei der auch noch eine satte Rentenerhöhung bei Eintritt in die Rentenphase hinzukäme. Dann bliebe das Rentenniveau gegenüber dem Status-quo-Szenario weitgehend unverändert, aber der Beitragssatz würde leicht über das Niveau ohne Reform getrieben. Das mag der verteilungspolitischen Grundausrichtung des DIW gerecht werden, nicht aber Wachstum und Beschäftigung. Man könnte die Reform dann auch ganz bleiben lassen.